国阵主席阿末扎希刚声称跟马华的会面已取正面成果，而后者将照旧上阵马六甲州选，但马华总会长魏家祥旋即否认说，双方仍待进一步沟通。

魏家祥认为，目前跟阿末扎希所说的”成果正面“目标还有一段距离，因此所谓的”成果正面“尚言之过早。

“双方仍有待进一步沟通，希望这一两天内能取得突破。”

由党中央领导集体决定

魏家祥今天在面子书上发证实，该党与阿末扎希（上图）等国阵领袖的会面过程和平顺利，而该党在会中清楚表明对议席分配的不满。

“是的，会面气氛平和，没有争吵。马华清楚表达我们对甲州选举议席分配的不满。马华向来是一个摆事实、讲道理、讲文明的政党，有任何分歧都会通过协商来解决。”

根据魏家祥，他携另一位马华领袖应阿末扎希邀请赴会商讨甲州州选事宜，其他到场的领袖包括国阵总秘书赞比里与甲州看守首席部长阿都拉勿，会面时间从昨晚约11点至今天凌晨1点左右。

无论如何，他指出，有关马华在甲州选举的未来动向与最终决定，将由马华中央领导层集体商议后作出决定。

候选人排阵引内部争议

阿末扎希今天早前表明，马华会照旧在即临的州选中上阵，他表示，上述与马华举办的会面，已取得了积极成果。

“我已授权马六甲（看守）首长作出宣布，在他宣布之前，我不能公布。后续问题请向他提出。”

媒体此前引述魏家祥报道，若未经马华最高领导层同意，该党不会承认任何由国阵宣布上阵甲选的马华候选人。

魏家祥表示，未经协商及马华同意即宣布候选人的做法令人无法接受，尤其马华过去竞选的议席据称已分配给其他政党。

国阵上周六宣布竞逐21个州席的候选人，包括两名马华候选人，即原任马接再也州议员魏喜森及原任吉里望州议员林万锋。