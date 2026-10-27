国会报道

首相安华提醒，受委托维护土著及穆斯林权益的机构，不应打着土著或伊斯兰旗号，却在治理方面表现得比其他公司更差。

他说，这些机构理应遵循更严格的治理原则，尤其需注重管理方面的廉正、透明及问责，以确保有效履行所肩负的职责。

他今日在下议院部长问答环节回答睦达党国会议员赛沙迪的附加提问时说，即使是受委托维护特定群体权益，也不能以此作为容忍管理缺失或违反良好治理原则的理由。

“确实，多数官联投资公司及官联公司虽由政府全资拥有，当中也有一些获赋予维护土著权益的职权，比如朝圣基金局，负责维护穆斯林权益。”

“正因如此，这些机构理应遵循更严格的治理原则，因为我对马来及伊斯兰文化有信心，我们应当树立（良好）榜样……切勿像现在这样，冠以土著或伊斯兰之名，治理却比其他公司更糟糕。”

他也提醒，受委托维护土著及穆斯林权益的机构，切勿因治理缺失而损害自身声誉。

官企须兼顾国家议程

此外，安华在回答希盟万宜国会议员谢瑞詹的提问时说，官联公司和官联投资公司的职责须兼顾国家议程，包括提供房屋与教育设施、保护文化遗产，以及发展地方经济。

他指出，官联投资公司及官联公司参与惠民项目并非新鲜事，而这也是相关机构支持国家长远发展的部分职责。

“有人认为，参与房屋发展不属于国油的职责。这种说法并不准确，例如国油就参与了布城控股。布城从一开始就是以国油的资金发展起来的。”

“布城不仅有政府办公楼，也有酒店、政府部门、私人领域及各领域的投资，包括旅游业……此前也有官联投资公司在海外为大马学生兴建住宿设施，包括在加拿大、韩国及荷兰。”

安华说，已推行的举措包括在布城发展昌明城市，重点之一是为公务员提供住所，以解决当地房屋不足的问题。

在社区发展方面，他说，官联投资公司及私人公司参与推行昌明领养村及昌明领养学校计划，让500个甘榜及1700所学校在多个方面受惠。