甲州国阵擅自宣布候选人招致马华强烈不满，国阵主席阿末扎希如今表明，马华会照旧在即临的州选中上阵。

他表示，马华总会长魏家祥、国阵总秘书赞比里、甲州看守首长阿都拉勿的会面，已取得了积极成果。

“我已授权马六甲（看守）首长作出宣布，在他宣布之前，我不能公布。后续问题请向他提出。”

他今日是在马六甲大马技术大学（UTeM）为“JELITA开放日——12小时强化培训”主持闭幕礼后对记者这么说。