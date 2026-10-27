扎希为候选人名单风波灭火，“马华会照旧上阵甲选”
甲州国阵擅自宣布候选人招致马华强烈不满，国阵主席阿末扎希如今表明，马华会照旧在即临的州选中上阵。
他表示，马华总会长魏家祥、国阵总秘书赞比里、甲州看守首长阿都拉勿的会面，已取得了积极成果。
“我已授权马六甲（看守）首长作出宣布，在他宣布之前，我不能公布。后续问题请向他提出。”
他今日是在马六甲大马技术大学（UTeM）为“JELITA开放日——12小时强化培训”主持闭幕礼后对记者这么说。
甲州国阵擅自宣布候选人招致马华强烈不满，国阵主席阿末扎希如今表明，马华会照旧在即临的州选中上阵。
他表示，马华总会长魏家祥、国阵总秘书赞比里、甲州看守首长阿都拉勿的会面，已取得了积极成果。
“我已授权马六甲（看守）首长作出宣布，在他宣布之前，我不能公布。后续问题请向他提出。”
他今日是在马六甲大马技术大学（UTeM）为“JELITA开放日——12小时强化培训”主持闭幕礼后对记者这么说。
出席者包括教育部长法丽娜、原产业部长诺莱妮、国防部副部长阿德里，以及UTeM校长玛丝拉。
擅公布名单引马华不满
媒体此前引述魏家祥报道，若未经马华最高领导层同意，该党不会承认任何由国阵宣布上阵甲选的马华候选人。
魏家祥表示，未经协商及马华同意即宣布候选人的做法令人无法接受，尤其马华过去竞选的议席据称已分配给其他政党。
国阵上周六宣布竞逐21个州席的候选人，包括两名马华候选人，即原任马接再也州议员魏喜森及原任吉里望州议员林万锋。
此外，受询及部分议席更换候选人引起选民不满一事，扎希表示，将与相关方面通过内部管道解决。
“无论补选或州选，还是全国大选，确实都会出现这类问题，不仅国阵如此，其他联盟的政党也一样。”
“这是常见的情况，我们还是可以找到最佳解决方案。”
他补充，在本周六提名日来临之际，候选人不会有变动。
选举委员会已将甲选投票日定在11月14日，提名日为10月31日，提前投票日则为11月10日。
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