受惠于爱心援助金（STR）的低收入家庭，2027年领取的现金援助将再度缩水；不过，慈悯基本援助金（SARA）相应调高，正好填补了这一缺口。

根据内陆税收局发布的2027年爱心援助金常见问答录，月入低于2500令吉的家庭，每年领取的现金将减少，最大幅度达600令吉。

所幸各类别受惠家庭的慈悯基本援助金一律调高至1800令吉，援助总额大致维持不变。

以育有五名子女的家庭为例，今年尚可领得2200令吉爱心援助金，明年就只剩1600令吉。

无子女家庭则是例外：现金援助仅缩减500令吉，两相冲抵之下，明年反而还能多拿100令吉。

与此同时，月入介于2501至5000令吉的家庭，所获爱心援助金与慈悯基本援助金则维持原状，购买生活必需品的补助依然保持在1200令吉。

这已是政府连续第二年在总额不变的前提下，通过削减爱心援助金来拔高慈悯基本援助金。比起2025年，2026年的现金援助全面减少了300令吉。



