马来西亚大道局主席哈斯尼澄清，开发导航应用程序TuJu，最初旨在提升收费大道的运营服务，而非与Waze一争高下。

“它不是Waze那样的导航应用程序。”

“双方合作纯粹是为了改善我们的交通管理中心。”

哈斯尼（Hasni Mohammad）向《当今大马》解释，开发TuJu的初衷是为收费大道使用者提供附加服务，涵盖实时路况更新、休息站讯息、执法测速摄像头位置、紧急救援联络方式。

“TuJu的定位固然是导航应用程序，但若与Waze相比，其体量与功能眼下主要是针对收费大道用户量身打造。”

“假如你开车行驶在爱极乐前往芙蓉的大道上，应用程序能够提示你沿途的车流、出口、休息站及其它配套设施。”

无论如何，他说，首相安华已指示他提升TuJu。

10月20日，安华在面子书贴文，指称Waze受以色列政府法律所约束，可能带来资讯安全及行踪数据方面的风险，建议民众改用TuJu。

联邦政府随后更是下令，禁止公职人员使用Waze，并大力宣传TuJu，使得舆论将两款导航应用程序拿来对比。

随着用户骤增，TuJu很快就因技术故障与导航短板，而招致骂声一片。

10月23日，安华坦承TuJu尚未完善，惟坚持政府对Waze保持的国安立场。

通讯部长法米、数码部长哥宾星亦相继澄清，政府未强制要求使用TuJu，相关禁令仅是针对Waze。

本为提升大道安全开发

哈斯尼表示，大道局的法定权限仅限于收费大道，该局正致力提升实时交通监控与道路安全服务。

他承认，该局的交通管理中心仍须升级，毕竟，并非所有大道都会向大道局实时回传路况数据。

他解释，开发TuJu旨在补足这方面的努力，尤其是在紧急关头协助驾驶者获取救援。

“如果你困在大道，可透过TuJu查找求助电话及相关救援服务。”

哈斯尼并未排除应用程序覆盖范围扩展至联邦道路、市道及乡道的可能，惟指称这取决于技术能力与资金预算。

“也许十年或十五年后，我们确实能扩展至联邦道路、市道与乡道。”

“但眼下，我们仅专注在收费大道。”

哈斯尼亦坦承，他就给国家安全理事会汇报的TuJu相关内容存有疑虑，尤其是在应用程序与更广层面的国家安全挂钩后。

他认为，国安会的国家安全考量，与大道局所侧重的大道安全，并非同一回事。

“倘若大道局向国安会的汇报存在误导，这不应该发生。”

“倘若是如此，我认为绝不可轻忽对待。”

哈斯尼（上图）在10月20日缺席了在国会举行的汇报会，仅是取得了会议记录。

他表示，他必须核实大道局与开发商Prosignal Consortium是否在汇报会上清楚阐明应用程序的既定定位与功能。

此前，政府发言人法米透露，内阁已要求大道局与Prosignal解释应用程序的技术故障成因与整改方案。

对此，哈斯尼表示，一旦受到正式质询，大道具定会提呈说明。

为Prosignal合作案辩护

针对外界就Prosignal与大道局前主席阿都拉昔之间关联的质疑，哈斯尼为双方合作作出辩护。

阿都拉昔此前告诉《当今大马》，是他在掌管大道局期间亲提这项开发建议，获得董事会批准后，邀请Prosignal承接该项目。

他证实项目未经过公开招标，惟否认此事无关政治连带。

哈斯尼强调，这个项目是经大道局董事会集体批准，绝非阿都拉昔个人独断。

“我的意思是，构想是在他任主席期间提呈并获董事会通过。”

“这意味着参与决策者众多，并非他一人说了算。”

TuJu: Who is behind the company developing Malaysia's navigation app Prosignal Consortium Sdn Bhd, the private company 231026

受询及阿都拉昔事后入局Prosignal是否存在利益冲突时，哈斯尼表示，对方其时已不再担任大道局主席了。

“在作出决定之际，他纯粹是出于道路使用者的利益向董事会提交提案。”

哈斯尼解释，未公开招标即选定Prosignal属合理安排，因为项目并未动用任何政府拨款。

“TuJu是由项目投资者自筹资金或贷款出资。”

“因此，若有人质疑何以未经公开招标，原因就在于不涉及公帑。”

“除此之外，大道局向来恪守财务规章。”

大道局于2022年5月阿都拉昔任职主席期间，与Prosignal签署了首份涉及数位公路管理系统的智慧公路倡议谅解备忘录。

哈斯尼是在2022年8月接替阿都拉昔，他证实首份协议签署于其就任前。

他提到，双方于去年底签署了后续协议，旨在进一步完善该应用程序的服务。

至于TuJu是否开始为大道局创造收益，哈斯尼表示，须参阅该项目的投资回报率预测。

他未完全排除大道局未来承担财务承诺的可能，表示升级TuJu的额外支出将取决于后续的商业规划。

延伸阅读：起底TuJu开发：森酋长、亲政府州议员参与其中