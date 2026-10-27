森州严端慕赫力兹解除十名行政议员职务迄今逾一个月，惟大臣依斯迈拉欣坚持在不填补空缺的情况下，继续领导州政府运作。

被解职的行政议员正透过诉讼挑战慕赫力兹的是项决定，《星报》报道，依斯迈认为，应等待法庭裁决后再任命新一批行政议员。

“目前局势就是如此，后续进展仍有待观察。既然事情已带到法庭，就静待司法程序运作吧。”

“我们静观其变。”

上述十人因涉嫌违反对慕赫力兹效忠的誓言，行政议员职务自9月20日起遭到解除；慕赫力兹亦谕令依斯迈提呈一份全新的行政议员名单。

州行政由大臣一人包揽

本月较早时，反对党领袖阿鲁古玛指出，州议会延期引发外界对行政团队缺席的疑虑，森州行政职责与各部门调配如今全由依斯迈一人包揽。

相较于厘清行政议员解职问题，依斯迈倒是选择优先处理村长与村委会的任命事宜。

行政议员解职问题如今进入法庭程序，上述十人10月14日透过芙蓉高庭入禀原诉传票，质疑解除其职务的宪报合法性，并将州政府秘书与州政府列为答辩人。

他们也要求联邦法院裁定《森州宪法》部份条文效力与诠释相关的三项法律课题。

联邦政府择定12月16日开庭审理此事。

涉及此事的十名议员中，有七人来自巫统，即慕斯达法（巴弄）、费召（宁宜）、再夫巴里（真蓬）、拉兹（双溪镭）、阿士纳（冷京）、西蒂诺（拉务）、苏海米占（利民济）。

另三人则分别为马华的萧康骏（真纳）、伊党的法鲁斯（斯汀）、宏愿党的拉扎里（小甘密）。

除去上述十人，巫统还握有九个议席，马华一席，伊党与宏愿党各占三席和两席。

称仍获在朝议员全数支持

另一边厢，依斯迈声称自己仍获得全数24名在朝议员的支持。

他强调，自己眼下正全力准备11月27日的财案提呈工作。

他也再次否认离职传闻，强调财案筹备工作晋入尾声，绝不会因外界干扰而偏离轨道。

“我们已有充裕的拨款，目前正等待严端御准以继续推进。”

尽管慕赫力兹的严端地位存有争议，却仍预定于11月26日主持新一届议会的揭幕仪式。

而在此前，他就曾公开严辞谴责依斯迈，指摘对方致函掌玺大臣声称他已不再是严端。

依斯迈迄今仍保持沉默，拒绝言明此事是否属实。