经济学家警告，购买杂货的慈悯基本援助金（SARA）额度无法支付租金、水电费和交通费；若政府对低收入家庭的慈悯援助金（STR）总额维持不变，可能会掩盖家庭现金流受到挤压的问题。

此前有报道称，政府明年拟削减低收入家庭通过STR获得的现金援助，并以增加SARA的额度作为抵消。

STR是向低收入家庭、单身人士及没有配偶的乐龄人士发放的现金援助；SARA则被视为STR的延伸，是每月存入受惠者大马卡（MyKad）的援助金额，只能在参与计划的零售商购买获批准类别的必需品。

根据内陆税收局有关明年STR的常见问题解答（FAQ）数据，月收入低于2500令吉的家庭，每年获得的现金援助将减少最多600令吉，而家庭获得的STR金额则取决于收入及子女数量。

然而，由于这类收入群体的SARA援助将增加至每年1800令吉，整体财务援助金额基本保持不变。有关受惠者通过政府的eKasih贫困数据库确认。

国家石油科技大学兼职讲师沙米鲁（Samirul Ariff Othman，下图）接受《当今大马》访问时认为，尽管政府转向提供更多SARA额度、减少现金援助的做法，对家庭而言并非必然是好事或坏事，但增加的信用额度未必能弥补每个家庭失去的现金。

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他说，关键问题在于，新的援助比例是否符合低收入家庭的实际开销。

他承认，SARA杂货援助可能为家庭购买日常必需品提供可预期的每月缓冲。

他解释，如果一些家庭目前在符合资格的杂货上花费的金额已经超过现有SARA额度，那么明年增加的信用额度将取代这些家庭原本就会进行的开销，从而腾出现金用于其他用途。

SARA存在局限

然而，他表示，这种等同关系存在局限。

他解释，现金可以用来履行支付租金、电费、上班交通费或紧急维修费用等责任，但SARA额度无法直接支付这些开销。

“一个家庭可能拥有足够的SARA额度购买家庭用品，却同时为赚取收入所需的巴士车费而苦恼。”

他指，SARA额度的实际价值也取决于受惠者可以在何处及何时使用。

他解释，如果受惠者必须前往更远的地方、面对符合资格的商品库存有限，或必须支付比平时光顾的商店更高的价格，那么这项援助的实际价值就会下降。

他说，发放援助的时间安排应纳入考量，尽管每月援助有助于应付日常开销，但家庭也会面对金额较大且不定期发生的费用。

“政府援助的年度总额维持不变，并不意味着账单到来时，家庭仍能拥有相同的财务灵活性——总额可能没有改变，但灵活性本身具有价值。

“SARA可以保障杂货预算，而现金则让家庭有空间应付生活中的其他开销。”

现金可按需要使用

同样地，Williams Business Consultancy创办人兼总监杰弗里（Geoffrey Williams，下图）认为，当前的问题在于，SARA额度形式的援助限制了受惠者使用援助的方式。

“现金更好，因为它让人们完全自由地按照自己的需要使用。”

“SARA额度将他们限制在预先批准的商品和商店范围内。这种做法把受惠者当作小孩看待，也将资金导向政府批准的商店，而不是流向夫妻店等小型商家。”

为了解决这个问题，沙米鲁建议采取“混合方式”，让SARA额度能够支持必需品消费，同时保留足够的现金援助，让家庭能够根据自身情况作出安排。”

他表示，政府若考虑进一步转向受限制的SARA额度援助，就应以受惠者的消费、获取援助的便利程度及财务困难等方面的证据作为依据。

杰弗里认为，政府根本不必将援助转为SARA额度。

“如果政府只是把每个符合资格类别的援助金额按月以现金发放，效果会更好。”

他进一步建议，援助应发放给个人，而不是家庭，这样女性就能直接领取援助，而不是通过配偶领取，同时也能让单身人士获得更公平的待遇。

杰弗里呼吁建立全民基本收入制度，并表示STR-杰弗里援助模式可以转型为这样的制度。

“我们正缓慢朝这个方向前进，但一如往常，政治意愿不足，无法迅速且妥善地落实。”

他指，同心党的影子预算案已着手推动建立这类全民社会援助措施。



