大局已定？森州宪报撤换三逼宫派酋长
森美兰州2名逼宫派酋长遭革职，而一名酋长被新人取代的决定，已正式刊登宪报。
有关文件是由森美兰州司法与酋长理事会（DKU）的秘书签署，并正式刊登于宪报。
若有关决定被视为有效，则将进一步削弱这些习俗领袖的权力。他们此前一直推动撤换森美兰州最高统治者慕赫力兹（Tuanku Muhriz Tuanku Munawir）。
根据《当今大马》查阅的官方文件，相关宪报日期为10月23日。其中一份宪报正式确认，领头人物慕巴拉（Mubarak Thahak）自2025年5月13日起，不再担任双溪乌绒酋长。
森州逼宫派遭遇重大挫败，根据最新宪报，其两名酋长被革职，另一酋长则为新人所取代。
宪报文件由森州司法与酋长理事会（DKU）秘书签署颁布。
这项决定若确立有效，将重挫这批习俗领袖的实权。他们此前力主撤换森州最高统治者慕赫力兹（Tuanku Muhriz Tuanku Munawir）。
《当今大马》查阅官方文件发现，相关宪报志期10月23日。其中一份宪报白纸黑字确认，带头逼宫的慕巴拉（Mubarak Thahak）自2025年5月13日起，不再是双溪乌绒酋长。
另一份宪报则撤除巴达鲁丁（Badarudin Abdul Khalid）的双溪乌绒港务总管（Syahbandar）职务。港务总管在当地位高权重，足以制衡酋长。
与此同时，玛洛夫（Maarof Mat Rashad）也自2023年5月31日起卸任日叻务酋长。
文件阐明，上述免职决定完全符合各辖区宗族领袖依循习俗法所达成的裁决。
仅柔河酋长地位未受动摇
此外，宪报亦承认哈山阿都哈密（Hassan Ab Hamid）继任林茂酋长，意味着慕巴拉另一名盟友阿都拉欣（Abdul Rahim Yasin）正式出局。
森州司法与酋长理事会早前表明，阿都拉欣出任林茂酋长一事，向来未获正式核准。
宪报同时确认，法里斯（Faris Johari）接替慕巴拉，出任双溪乌绒酋长。
一番洗牌后，柔河酋长莫哈末阿都拉（Muhammad Abdullah）成了逼宫阵营中，唯一保住原职且未陷纷争的习俗领袖。
截至截稿，深陷政治风波的森州政府尚未说明将如何回应这些宪报。
大臣办坚称未插手习俗事务
《当今大马》联系森州务大臣依斯迈拉欣（Ismail Lasim）办公室时，对方回应，大臣并未过问或插手习俗事务。
慕巴拉阵营自今年4月起，企图援引森州宪法权力罢黜慕赫力兹，另立其堂弟东姑纳扎鲁丁（Tunku Nadzaruddin Tuanku Jaafar）登基为第12任森州最高统治者。
双方相持不下，州政府运作也因此大受波及。
此前，州行政议员因倒向慕巴拉阵营，但为慕赫力兹所撤职；森州政府秘书随后于上个月将撤职令刊宪。
这些议员随后入禀司法审核，挑战宪报的合法性。他们主张，州宪法规定最高统治者必须依大臣建议行事，但此次撤职前却未曾征询大臣。
在法院有所裁决前，依斯迈只能独力维持州政运作。
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