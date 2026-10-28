森美兰州2名逼宫派酋长遭革职，而一名酋长被新人取代的决定，已正式刊登宪报。

有关文件是由森美兰州司法与酋长理事会（DKU）的秘书签署，并正式刊登于宪报。

若有关决定被视为有效，则将进一步削弱这些习俗领袖的权力。他们此前一直推动撤换森美兰州最高统治者慕赫力兹（Tuanku Muhriz Tuanku Munawir）。

根据《当今大马》查阅的官方文件，相关宪报日期为10月23日。其中一份宪报正式确认，领头人物慕巴拉（Mubarak Thahak）自2025年5月13日起，不再担任双溪乌绒酋长。



