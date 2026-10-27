内政部长赛夫丁说，使用二维码或电子闸门办理出入境手续的国家综合移民系统（MyNIISe），预计将从明年1月开始落实。

赛夫丁今天在国会下议院代表部门总结2027年财案政策阶段辩论时说，目前该系统处于试跑阶段，允许通过实体护照或马来西亚数码入境卡（MDAC）扫描二维码进行移民检查。

他指出，截至本月13日，有超过150万名用户登记上述系统，当局将继续加强醒觉运动，确保该系统顺利落实。

针对一名大马海事执法机构（APMM）人员于今天凌晨在玻璃市双溪巴当海域执行任务，阻止偷渡客入境时殉职一事，赛夫丁向家属致哀。

他强调，政府绝不姑息任何包庇或雇用非法移民的人士，并将采取严厉行动对付他们。

他指出，2025年起至今年9月30日，移民局援引1959/63年移民法令第55B条文（聘用无证件外籍人士）和56（1）（d）条文（包庇或匿藏偷渡客），逮捕3161名涉嫌雇用或包庇偷渡客的雇主。

他也说，移民局扣留营人数已超过2万人，每名被扣留者每天15令吉的费用构成政府的负担，因此需通过与原籍国大使馆合作，尽快顺利进行遣返程序。