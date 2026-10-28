边境管制与保护机构总监苏海利案件节外生枝，控诉遭粗暴对待警员的代表律师要求总检察署重新审视2015年针对苏海利的另一桩袭警指控。

卡玛希山（Kamal Hisham Jaafar）与诺谭林（Nor Tamrin）说明，该事件发生在苏海利任职下霹雳警区主任期间。

他们表示，警方2015年11月19日接到了相关投报，惟迄今未对苏海利采取任何行动，反观报案人报警后遭警队革职。

“报案人当时身为警员，向警方举报苏海利后，在履职期间遭遇种种刁难与挫折。

“这些困境最终导致他被警队开除。”

这名前警员委任卡玛希山与诺谭林代表其申请重新审查此案，目前已向总检察署提呈重新审视案件的申请。

两名律师表示，苏海利近期面临检控，基于法律平等原则，让这名前警员重燃争取正义的希望。

“看到总检察长就苏海利对下级人员的失控行为将其提控上庭，展现出无歧视的法律平等原则后，报案人感到在当今政府领导下，依然有机会讨回公道。”

他们要求总检察署依法重新审视2015年的报案，强调应当重查此事，以捍卫一视同仁的法治精神。

《当今大马》就此事联系了边境管制与保护机构，惟该机构表示暂不对外发表声明。