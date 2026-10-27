武吉阿曼刑事调查局接受调查诺里兹旺遭扣留于蕉赖警区总部期间死亡案，并从为逼供而故意导致严重伤害罪，展开调查。

武吉阿曼刑事调查局总监古玛今晚发文告表示，调查仍进行中，以确认涉及在蕉赖警区总部扣留期间，负责处理及管理死者的警官和警员身份。

“调查由武吉阿曼刑事调查局的起诉／法律组（D5）根据《刑事法典》第331条文展开，即故意造成严重伤害，以逼取认罪或强迫归还财物。”

“该条文规定，违者可被判处最长10年监禁，也可被罚款。”

文告说，警方向负责验尸的国大端姑慕赫力兹医院 (HCTM) 法医专科医生录取口供后，将案件归类于该条文之下。

“（法医）口供证实，死者身体多个部位出现外部伤势，而这些伤势的模式与钝性创伤一致，并非由死者自身造成。”

“然而，用以确认死因的完整验尸报告仍未出炉（尚待实验室分析），警方目前正等待医院提供有关此事的进一步资料。”

承诺透明彻查

古玛表示，调查将全面且专业，不会出现任何掩盖真相的行为，以确保根据现行法律条文伸张刑事正义。

“警方致力于确保调查始终以透明和诚信为优先，以保障公正、不偏袒任何个人的正义，并且绝不会对任何形式的不当行为妥协。”

42岁的诺里兹旺是一名父亲，他于10月1日在遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡。

10月14日，代表死者家属的捍卫自由律师团律师揭露，一名资深病理学家在验尸过程中记录了21处伤势，并认定诺里兹旺死于头部钝器创伤。

今日较早前，诺里兹旺家属在律师及社运人士陪同下游行至国会大厦，要求成立国会特别遴选委员会调查诺里兹旺死因。

他们向希盟国会议员提呈备忘录，敦促国会在处理扣留期间死亡案方面，发挥更积极作用。

此前，诺里兹旺家属也在数名律师陪同下，聚集在首相安华住家前，提交一封要求伸张正义的信函。随后，安华敦促当局展开彻底调查，绝不妥协。



