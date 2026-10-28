继国盟打昔牛汝莪国会议员旺赛夫质疑学校食堂的供膳合同，教育部将检视一些有相同注册地址的公司，可能在2026年第二阶段熟食供应服务（BMB）招标中涉及垄断集团或串标的指控。

相关招标涵盖2027年至2029年的服务期。

教育部秘书长旺哈欣（Wan Hashim Wan Rahim）指出，教育部严正看待有关指控，若有必要也愿意配合反贪会进一步检视或展开调查。

不过，他强调，须根据事实及可信证据来评估是否涉及集团或串标，不能仅凭公司注册地址或业务背景相似就下定论。

“凡是可能引发采购程序廉正疑虑的事项，包括投标者之间的关系、潜在利益冲突及投标模式，都将受到适当审查，以确保采购过程保持透明与廉正。”

他是昨天发表文告，如此回应旺赛夫（Wan Saifulruddin Wan Jan，下图）针对第二阶段BMB招标结果提出的质疑。

此外，旺哈欣透露，第二阶段BMB招标共有245项公开招标，涉及6万2641名投标者。其中，242项已颁予中标公司，另有两项因宿舍楼升级工程而取消，一项则因合约开始日期更改而展延。

他说，教育部也强调，任何已依法完成最终程序的第二阶段BMB招标决定，均未遭撤销，而公众可通过MyProcurement采购网站查阅官方招标结果。

3870万合约涉体校

针对合约金额差距悬殊的问题，旺哈欣解释，金额最高、价值3870万令吉的合约涉及一所体育学校。该校须提供经政府批准、营养丰富且均衡的膳食，以满足高水平运动员的饮食需求。

“该体育学校每名学生的每日膳食费用估计介于90令吉84仙至92令吉93仙。至于金额较低的合约，则涉及一般中小学，每名学生每日的膳食费用估计介于26令吉10仙至31令吉65仙。

“因此，合约金额的差异应结合各机构的需求及服务规格来看，包括学生人数和规定的营养需求。”

在供应商资格方面，旺哈欣说，所有中标公司均已向财政部注册，并持有穆斯林熟食供应领域代码040103的有效注册资格。

他说，评估中标公司时，并非只看公司名称或业务简介，也会考量其相关经验、技术要求合规情况，以及履行合约的能力。

非在营业场所烹煮

针对部分公司以住宅地址注册的问题，他指出，所有膳食均采用“备料、烹煮及供应”（prepare, cook and serve）模式，直接在相关学校或机构的厨房内完成，而非在供应商的营业场所准备。

“尽管如此，教育部已注意到有关公司共用注册地址，并将进一步检视此事，以加强部门的招标治理。”

他也解释，中标公司必须具备相当于估计合约价值至少3%至5%的营运资金。教育部也会在发出中标通知书（SST）前，向银行机构核实相关公司的财务报表。

另一方面，旺哈欣否认有关吉打斯里巴东国民中学（SMK Seri Badong）宿舍熟食供应合约，颁予一家在登嘉楼注册的公司。

他说，教育部通过电子采购系统核对注册资料后发现，该校中标公司的注册地址位于吉打铅县。

“每项招标都会根据既定条款及标准进行评估，以确保采购程序有序、透明且公平。”

他说，教育部致力确保所有采购活动符合治理要求，以保障全国学生的膳食品质、安全及福祉。



