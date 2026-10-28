国会报道

通讯及多媒体委员会针对前首相慕尤丁，据称为外国人争取RON95汽油补贴的案件展开调查一年多后，至今仍在等待总检察署进一步指示。

首相安华之前声称，身为土团党主席的慕尤丁曾发表有关言论，随后于去年8月6日下令通讯委会调查此事。

通讯部副部长张念群今天在国会下议院证实，通讯委会已将调查结果提呈总检察署审议。

“我们已将此案提呈总检察署，目前仍在等待总检察署作出决定。”

张念群（上图）是在今日在附加提问环节，如此简短回应国盟乌鲁登嘉楼国会议员鲁索（Rosol Wahid）的提问。但她未透露提呈调查报告的具体日期，也没有说明调查结果。

鲁索当时寻求调查的详情，因为当局在一年多前就已启动调查。

“巴莪（国会议员慕尤丁）到底有没有说过这番话？直到今天，我还在像‘思念月亮的猫头鹰’一样苦等答案。”

安华于去年8月5日在国会指控慕尤丁为外国人争取燃油津贴。

慕尤丁否认发表过这种言论，安华随后下令通讯委员会厘清其言论消息来源的真伪。

通讯委员会当时发文告指出，正在调查一段可疑的TikTok视频，该视频声称慕尤丁曾发表安华所指的有关言论。

《当今大马》早前查证发现，有一支TikTok影片散播类似指控，内容带有典型的假新闻特征。

安华其后在国会承认，其中一个消息来源确属错误，惟坚持仍有另外两个来源正待通讯委员会验证。

他说，只有在通讯委员会完成调查后，他才会道歉，同时也认为在野党领袖应为多次抨击政府的言论道歉。

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