黎巴嫩珠宝商世皇准备追讨涉及43件失踪珠宝的6750万令吉赔偿金，但前首相纳吉妻子罗斯玛警告这家公司，其追讨行动必将会碰壁。

罗斯玛表明，任何试图执行高庭判决，要求其支付赔偿金的行动，都将遭到强力阻抗。

Reza Rahim & Rajivan律师楼今天发文告指出，罗斯玛已指示他们明确表态，若有人试图执行有关判决，“其当事人将坚决抗拒”。

“我们的当事人一贯认为，世皇（Global Royalty Trading SAL）对她提出的索赔毫无根据，在事实和法律层面均缺乏依据。”

律师补充，罗斯玛已针对有关裁决提出上诉，上诉庭则定于2027年3月25日审理此案。

由于上诉仍未审结，罗斯玛的律师认为，此时试图执行判决为时过早。

不排除启动破产程序

不过，世皇似乎准备挑战罗斯玛的立场。

该公司的代表律师大卫古卢（David Gurupatham）昨天接受《新海峡时报》访问时说，其当事人将采取行动执行有关裁决。

询及若罗斯玛仍继续拒绝付款，是否可能进一步启动破产程序时，大卫古卢回答：“是。”

据他透露，罗斯玛至今仍未把6750万令吉赔偿存入双方律师共同管理的账户。

已驳回无条件暂缓令

世皇在2023年3月29日兴讼，指罗斯玛谎称该公司代理向她送出的44件珠宝首饰，包括钻石项链、手镯和头饰，已被大马当局援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资和不法活动收益法令扣押。

该公司说，警方仅扣押44件珠宝首饰中的一件，其余43件并未由他们保管。世皇指出，罗斯玛将责任推卸给大马政府，实际上，这些珠宝首饰已不翼而飞。

今年6月10日，吉隆坡高庭裁定，罗斯玛因未归还43件珠宝，而须在一个月内向世皇支付总额6746万1027令吉37仙的赔偿。

法官郭树顺当时谕令，她向起诉方支付7万5000令吉的堂费，同时须向诉讼案的第三方，即警方支付7万5000令吉的费用。不过，罗斯玛之后向法庭申请，暂缓执行裁决，直至其上诉审结为止。

8月12日，司法专员玛丽安娜加尼（Marianne Antoinette Ghani）批准罗斯玛有条件暂缓执行判决，即允许她在一个月内将全额判决赔偿金存入一个由双方律师共同管理的账户，直至上诉审结为止。

然而，罗斯玛未在一月内期限内汇款，反而又向上诉庭申请无条件暂缓执行判决，但申请于9月23日遭驳回。

上诉庭也谕令她支付3万令吉堂费，并裁定世皇可自由采取措施执行判决。