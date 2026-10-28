吉隆坡地庭宣判宏愿党协调员巴德鲁希山罪名成立，须为发表诽谤言论破坏国家元首苏丹依布拉欣名声，即日起监禁四个月。

法官诺玛（Norma Ismail）是鉴于辩方未能挑起合理疑点的情况下，作出了上述裁决。

尽管如此，法庭允准巴德鲁希山所提出的暂缓执行刑罚申请，以待高庭的上诉结果。

法庭亦将巴德鲁希山的保释金调涨5000令吉，使保释金总额为1万5000令吉。

本案检控官为努苏哈达（Nursyuhada Husna Sulaiman），辩方律师为拉菲克。

另一边厢，巴德鲁希山受访时表示，法庭此前一度撤销针对他的指控，惟在检方提出上诉后，才最终促成今日的四个月监禁判决。

他说明，针对他的控罪，是源于2024年国家王宫前集会的影片，影片遭人恶意剪辑后利用假社媒帐号发布。

“本案在检方举证阶段曾遭驳回，随后副检察司提出上诉……当年在检方阶段驳回案件的同一位法官，今日作出了监禁判决。”

“尽管副检察司提出反对，我们仍申请暂缓执行刑罚，法官最终予以批准。”

巴德鲁希山是在2024年4月29日面控。

控状显示，巴德鲁希山于2024年1月22日下午6点，在国家王宫总管办公室作出上述罪行，抵触刑事法典第500条文（刑事诽谤），一旦罪成，可遭判罚监禁最长两年或罚款，或两者兼施。

去年11月4日，诺玛裁定，检方未能证明巴德鲁希山表罪成立，巴德鲁希山获判无罪释放。

不过，高庭今年6月24日批准检方针对地庭裁决所提出的上诉，谕令巴德鲁希山出庭自辩。