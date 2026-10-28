国会报道

行动党劳勿国会议员邹宇晖就赵明福命案展开质询，惟内政部长赛夫丁纳苏丁的回应却是避重就轻。

邹宇晖要求内政部说明，警方何以尚未向赵明福家属公开调查结果，以及隐瞒相关结果的法律依据。

赛夫丁未正面回应这些问题，而是列出事件年表。

他表示，遵循法庭2024年11月的裁决，警方已采取必要行动，以完成对赵明福命案的调查。

他透露，调查报告随后在2025年5月14日提呈总检察长。

“审阅调查报告中的所有事实与供词后，总检察长决定将本案列为‘不予进一步行动’（NFA），理由是既有证据不足以在刑事证明标准，即‘无可置疑的合理怀疑’下，提控任何人士上庭。”

“这项决定随后透过志期2025年5月20日致其代表律师的信函，传达予已故赵明福的家属。谢谢。”

2009年7月15日，时任雪州行政议员欧阳捍华的政治秘书赵明福，以证人身份受到反贪会传召，前往雪州反贪会办公室给口供，以协助调查雪州议员拨款案。

翌日，即7月16日，赵明福被发现卧尸在沙亚南玛莎兰大厦的5楼露台，出事时年仅30岁。

2014年9月，上诉庭三司推翻2011年验尸庭的“悬案”判决 ，裁定赵明福是遭一名或多名人士致死，当中包括反贪会官员。

2024年11月，吉隆坡高庭批准赵明福家属的司法审核，谕令警方必须在六个月内完成赵明福案的调查。

不过，警方今年1月确认，针对赵明福命案的调查是援引《刑事法典》第342条文（非法拘禁）展开，引发赵家不满，遂提交司法审核申请，质疑警方此前调查错用较轻罪名，要求强制当局援谋杀罪调查其死亡案件。