国会报道

教育部长法丽娜声称，受害者、目击者、学校管理层意识提升更愿意通报事发经过，是推高今年霸凌案件的其中因素。

法丽娜为2027年财案作部门总结时透露，今年截至8月共录得5681宗霸凌案件。

他表示，这一数字亦反映各界不再为维护学校声誉而隐瞒霸凌事件。

“自《2026年反霸凌法令》宪报并落实以来，通报的情况发生了显着转变。”

“此外，调查、完整报告、纪律处分均依据现行规定推进。”

寄宿生扎拉去年7月不幸坠亡后，校园霸凌相关讨论热度骤升。

大幅提升闭路电视拨款

法丽娜说明，教育部会在2027年闭大幅提升路电视拨款，从去年的300万令吉和今年的500万令吉，调高至1500万令吉。

他补充，根据政府首席保安官办公室的技术建议，闭路电视会安装在视线死角、走廊、储藏室、宿舍楼等高风险区域。

不过，他承认，安装闭路电视并不足以遏止霸凌问题。

“闭路电视无法遏止霸凌事件，其作用仅是记录事发经过。”

“然而，鉴于这是社群与家长呼声最高的其中诉求，其存在依然至关重要。”

其它措施包括将夜间巡逻的助理舍监人数，从今年的300人增至2027年的500人。