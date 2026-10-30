国会报道

尽管首相安华此前承诺公开前反贪会主席阿占巴基持股调查结果，惟政府立场如今出现转变，表明暂时不会公开相关报告。

阿占巴基涉嫌违反公务员持股上限，为今年重大丑闻之一，同时曝光的还有企业黑帮丑闻，阿占巴基据称也卷入其中。

面对公开调查报告的呼声，安华与内阁当时承诺，待企业黑帮丑闻调查完毕，会一并公布两项调查结果。

然而，首相署（法律与制度改革事务）部长阿莎丽娜近期透过国会书面答复回应行动党马六甲市国会议员邱培栋的质询时表示，考虑到个资保护、调查文件保密、资产申报记录等法律规定，以及涉案人员的利益，政府将评估是否有必要公布相关报告。

他补充，此事的任何决定，将由政府首秘对外公布。

超额持股或违公务员规定

今年2月，《彭博社》与《当今大马》分别报道时任反贪会主席阿占巴基持有两家公司大量股份，数额疑超出公务员规定上限。

公司委员会记录显示，阿占巴基曾一度持有Velocity Capital Partner Berhad 的1770万股，以及Awanbiru Technology Berhad 约452万股。

据信其购买Velocity Capital Partner股份时耗资约150万令吉，而持有Awanbiru股份的总市值曾估计介于124万令吉至138万令吉之间。

尽管公务员持股并不违法，但按照《2024年公职人员行为与纪律管理通令》规定，公务员不得买卖超过公司实缴资本5%或按现值计算超过10万令吉的股票。

阿占巴基否认行为违法。

丑闻爆发后，面对外界施压，由总检察长杜苏基、公共服务局总监旺阿末达兰、财政部秘书长佐汉组成的三人小组对阿占巴基展开了调查。

调查于3月初完成，原定由公共服务局纪律委员会开会研议相关调查结果。

尽管阿莎丽娜表明内阁已听取调查结果汇报，惟迄今相关调查的任何决定均未向社会公开。

这项丑闻是否影响了安华的决定，使其未在5月阿占巴基退休后第四度延长其反贪会主席的任期，至今仍不得而知。