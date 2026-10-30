继公正党在马六甲州选增加上阵一个州席，诚信党也决定多打两个议席，而行动党则决定维持原有的出战7席决定。

公正党总秘书傅芝雅昨天宣布，由退役少校再米迪蒙出战阿依利茂（Ayer Limau），使得公正党竞选的席位增至10个。

此外，《Astro Awani》昨晚报道，马六甲诚信党主席阿司拉福（Ashraf Mukhlis Minghat）指出，该党增加两人出战马六甲州选，使得上阵议席从5席增至7席。

两人是出战双溪南眉（Sungai Rambai）的阿弥努丁（Aminuddin Abdul Jalil），以及出战打坡南宁（Taboh Naning）的朱奈娜（Junainah Sahat）。

《马新社》报道，甲州行动党主席邱培栋在今天记者会则说明，尽管希盟其他成员党增加竞选议席，但行动党则会维持攻打7席。

如此一来，希盟在甲州选举出战的议席目前是24个。

CSA不影响甲州选

另一方面，甲州公正党代主席阿当阿里说，昌明政府昨天与13名土著团结党及独立议员签署信任与供应协议（CSA），但这项协议并不约束任何政党的政治立场或决定。

他说，签署协议的议员仍可自由秉持各自的政治立场，包括在下议院继续扮演在野党制衡的角色，以及维持先前为马六甲州选所敲定的布局和决定。

他指出，前首相依斯迈沙比里执政期间，当时身为在野党的希盟也曾签署类似协议。

他今天在马六甲武吉卑亚都的希盟主要行动中心召开记者会说，签署该协议旨在巩固施政，以便政府能够专注落实政策，推进国家发展。

“这符合昌明政府的精神。即便政治立场有别，只要关乎人民利益，政府都愿开放合作。”

以人民利益为先

昌明政府昨天与13名国会议员签署上述协议，其中包括土团党主席慕尤丁等6名土团党议员，以及麻坡国会议员赛沙迪等7名独立与非执政联盟议员。

希盟与土团党预计将在4个州议席对垒。受询及协议会否影响两党在甲州选的关系时，阿当阿里回应，希盟认为毫无问题。

“在马六甲，各党都能自由坚守原则、自行定夺，我们对此予以尊重。关键在于展现政治成熟，以人民利益为先。”

媒体报道指出，希盟与土团党候选人料将在爱极乐、吉里望、牙力及彭加兰峇都4个选区交锋。



