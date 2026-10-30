李伟伦、邱诗缘、陈赋棋联合报道

马六甲州选 马六甲州选明日提名、11月14日投票。行动党守了18年的堡垒爱极乐，将迎来一场特别的考验：马来选民，尤其是巫统与伊党的支持者，是否愿意把票投给民政党？

对沉寂多年的民政党而言，若能从行动党手中夺下这一席，不仅是一场难得的胜利，也能为它重返政治舞台中央，增添一份底气。

但随着各党陆续公布阵容，这场原本被认为对郭子毅不利的选战，接连出现转折。马华让路、民政党接棒，再加上土团党参选，会不会反而替他留下一条生路？

州议会解散前，希盟在马六甲只有五席：行动党四席，诚信党一席。面对巫伊合作，选民结构较为混合的爱极乐、格西当，以及马来选民占多数的武吉卡迪，成为希盟必须力守的防线。

根据2022年大选的选民资料，爱极乐华裔选民占47.6%、马来裔42.4%、印裔8.3%。华裔虽是最大群体，却没有过半。

上一届三角战，国阵与国盟的选票即使相加，仍不足以击败郭子毅。但柔佛和森美兰州选已让双方看到合作的威力，过去的领先优势，未必足以保障这次胜选。

如果巫伊合作成功集中马来支持，而华裔投票率下降，希盟又流失部分选票，郭子毅便可能陷入险境。同心党的参选，更为这场保卫战增添变数。

马华没上阵成首个转折

郭子毅（上图）本周三接受《当今大马》访问时坦言，爱极乐是危险区。若将柔佛与森美兰州选所呈现的投票率和支持率变化，套入爱极乐推算，结果并不乐观。

“目前照这套数据来看，我们在爱极乐倒输2000票。”

“而且，这还没有纳入多角战考量，包括同心党的参战。所以一切都是充满变数。”

郭子毅也是行动党第四任秘书长、已故郭金福之子。

然而，这套推算有一个关键前提：马来选民会集中支持郭子毅的主要对手。

各党最新公布的候选人阵容，偏偏让这个前提出现变数。

第一个转折是马华没能上阵。

爱极乐过去一直是马华的传统战场，曾经连续赢过三届，直到2008年才由行动党的邱培栋攻下。

十年后，邱培栋交棒郭子毅。郭子毅于2021年连任，如今寻求第三度当选。

收复爱极乐，一直是马华未竟的目标。巫伊合作，本来可能成为它挑战行动党的助力。

但国阵10月24日公布候选人时，名单中没有爱极乐。

民政可接住国阵选票？

马华还未与行动党交锋，便得先争取自己的上阵机会。抗议之后，马华最终接受安排，由国盟竞选爱极乐。

由于两大联盟的合作重点在于集中马来支持，外界原本揣测国盟可能派出伊党或宏愿党的马来候选人攻打爱极乐。

然而，国盟却再度带来意外转折，宣布由马六甲民政党主席颜炳南出战。

颜炳南上届也曾竞选爱极乐，获得2479票，约占16%；郭子毅则拿下9459票，接近六成。

差距不小，但颜炳南这次寄望的，已不只是民政党与国盟原有的支持。他还希望在国阵让路后，接住巫统与马华所带来的选票。

对民政党来说，这个机会尤其珍贵。它目前没有国会议员，只有一名州议员。若赢下爱极乐，州议员人数便从一个增至两个，也是继2023年赢得吉打居林州议席后，另一场难得的胜利。

不过，议席可以协调，选票未必能照单转移。

巫统支持者是否愿意以“马来人大团结”之名，支持民政党候选人？马华基层又是否愿意替实际上取代自己上阵机会的政党助选？

伊党支持者的态度，同样不能视为理所当然。三年前的槟城州选，就曾有伊党党员抵制竞选峇六拜的民政党主席刘华才。

颜炳南因此面对一道具体的考题：如果部分马来选民不愿支持非马来候选人，他们的票会流向哪里？

土团党提供替代选项

第三个转折——土团党的参战，提供了另一个选项。

10月29日晚，土团党宣布竞选八席，其中四席与希盟重叠，包括由汉那因（Hamnaim Mohamad）出战的爱极乐。

这不意味着马来选民一定按族群投票。但土团加入战围，让不愿支持民政党的人多了一个去处，也为已经拥挤的战局增添变数。

更耐人寻味的是，就在数小时前，六名土团党国会议员才签署信任与供给协议（CSA），承诺在联邦层面支持安华政府及2027年财政预算案。

土团一边在布城为希盟政府提供支持，一边准备在州选挑战希盟，形成一种微妙的关系。

不过，对于郭子毅而言，这未必是坏消息。

关键在哪方损失更大

如果倾向巫伊合作的马来选民不愿投民政党，转而支持土团党，国阵与国盟原本希望集中的选票就可能分散，打乱双方的胜选算盘。

但土团党也可能吸引原本支持希盟、如今寻求替代选择的选民。

因此，问题不只是土团党会不会分走马来票，而是哪一方损失更大。至少，它的参战已让“马来票会集中到颜炳南身上”的判断，不再那么理所当然。

当然，多一名候选人，不代表就有能力吸引大量选票。

土团党在柔佛和森美兰州选的表现乏善可陈，这次能在马六甲争取多少支持，同样是个问号。

政党在谈合作，选民却可能有另一套考虑。本周较早前，《当今大马》走访爱极乐，了解居民的看法。其中一段交谈，透露了值得留意的选情。

认可表现 ≠ 会投票支持

64岁小贩兼当地选民莫哈末雅兹（Mohd Yazid Mohd Haris，上图）肯定郭子毅的表现，认为对方是一名有做事的州议员。

但问到这次准备投谁，雅兹回答：“国阵。”

问题是，国阵没有竞选爱极乐。

不过，雅兹在受访时，国盟尚未公布候选人，因此不能判断他会否因为国阵与国盟合作，最后就一定支持民政党。

他的回答仍点出一道落差：即使选民认可原任议员的表现，不等于会投票支持他。

国阵让路后，像雅兹这样的马来选民会如何选择，值得观察。

《当今大马》也与数十名不同族群的居民交谈，了解郭子毅在选区的口碑。

有人认识他，或记得在社区见过他，认为他经常走访基层，也愿意提供帮助。有人评价较为保留，觉得表现尚算及格；也有人投诉，向他反映的问题仍未解决。

尽管评价不一，交谈中的华裔选民大多仍表示会支持行动党，主要是为了阻止伊党进入州议会，担心伊党扩大政治影响力。

不过，这些观察来自有限的访谈，不能视为整个选区的民意。

不满希盟者考虑投同心党

18岁学生努苏哈娜（Nur Suhana，上图）的回答，则呈现另一种距离。她起初想不起郭子毅的名字，却记得见过他派发援助物资、接触年轻人，并形容郭子毅平易近人、随和、好相处。

然而，首次投票的她，尚未决定支持谁。

郭子毅还面对另一个潜在变数：一些不满希盟及联邦政府的选民，正考虑转投同心党。

同心党早已宣布上阵爱极乐，候选人是华裔穆斯林律师慕海敏（Muhaimin Lau Abdullah，下图）。

他接受《当今大马》访问时表示，竞选将聚焦经济、年轻人的收入，以及加强对政府的制衡。

询及同心党参选会否分走行动党的票，他没有直接回应，而是以森美兰州选为例，指即使同心党没有上阵，希盟仍然败选。

《当今大马》走访时，也接触到一小批支持同心党的选民。有人认为，这个由前经济部长拉菲兹创立的新党，能够带来改变。

这些支持对郭子毅有多大影响，取决于选民原本的选择。

如果同心党吸引的是前希盟支持者，就可能削弱郭子毅守城所需的选票。若支持来自对手阵营，选情则会不同。

还有第三种可能：同心党提供另一个选择，让原本不打算投票的人决定走进投票站。

爱极乐这一战，也因此超越一席之争。

行动党要守住的是18年的经营；民政党争取的是重振声势的机会；土团与同心党则要证明，自己有能力承接选民求变的期待。

至于巫伊合作，真正的考验是：两党凝聚起来的支持，能不能变成投给盟友，包括民政党的选票。