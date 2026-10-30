马六甲州选

马华预计在马六甲州选中获上阵多一个议席，因为国盟据称献议让出哥打拉沙马那州选区。

上周六，国阵宣布在21个议席委派候选人上阵，而哥打拉沙马那（Kota Laksamana）是国阵原本没计划竞选的六个议席之一。

《当今大马》联系马华总会长魏家祥时，他对此事给出正面回应。

不过，他今日透过WhatsApp简短回应时强调，有关议席并非来自伊党。

“是国盟让出有关州议席，不是伊党。”

他是在被询及马华是否接获伊党，让该党上阵哥打拉沙马那州议席的献议时，如此回应。

昨晚，国盟公布六个竞选议席中的五个议席分配。其中，伊党和宏愿党各分到两个议席，剩余一个议席则交由民政党竞选。

较早前，国阵原本只安排马华竞选两个议席，即马接再也（Machap Jaya）和吉里望（Kelebang）。据称，这项议席分配是在未与马华全面协商、也未获得其高层领导层同意的情况下作出。

早前获增加怡力一席

不过，马华昨日再获国阵分配一个议席，即怡力（Bandar Hilir）州议席。

另一方面，魏家祥预计将于今日下午召开记者会，据信将针对国盟的献议作出说明。

此前，马华已宣布由魏喜森代表国阵捍卫马接再也州席，林万锋则在吉里望守土。

至于怡力，候选人骆慧茹（上图）面对从希盟手中夺回议席的艰巨挑战。该议席在2021年由行动党代表希盟赢下，多数票达7778张。

哥打拉沙马那则是行动党的强区，自2018年以来一直由刘志俍担任州议员。

在2021年马六甲州选举中，刘志俍以1万1494张多数票守住该议席，击败马华和民政党候选人。

这次，刘志俍再次获委托，肩负为希盟守护城池的任务。