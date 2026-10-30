首相安华高级政治顾问扎富睿指出，财政部从未下令取消乡区道路工程。

《马新社》报道，扎富睿表示，展延新合约是为了避免拖欠承包商的款项进一步累积。

扎富睿今日在一段社交媒体视频中说：“展延新合约并不意味着现有工程遭到取消。财政部从未发出任何取消工程的指示。”

“这是两回事。因此，国家财政必须谨慎管理，不能只是批准工程，也必须确保有足够拨款支付相关费用。”

尽管扎富睿没有点名任何人，但今日较早前，副首相兼乡区发展部长阿末扎希新闻秘书法兹米促请财政部说明乡区道路工程的现况，该计划之前展延，至今未有新落实日期。

驳沙砂拨款削减说法

另一方面，扎富睿表示，自2022年以来，乡区道路发展开支一直超过国会批准的年度拨款，导致合约承诺及拖欠款项不断增加。

他驳斥沙巴及砂拉越拨款遭刻意削减的说法，并以2023年至2027年期间110亿令吉的乡区道路开支及拨款，对比2018年至2022年期间的37亿令吉作为依据。

“单是在沙巴及砂拉越，今年的乡区道路实际开支就达到14亿1000万令吉，是过去10年来的最高纪录。”

“自2023年以来，相关开支已达46亿令吉。每年，全国约一半的乡区道路总开支都拨给沙巴及砂拉越。”

他补充，兼任财政部长的安华今年批准额外拨款5亿令吉，资金来自其他部门发展拨款的节省款项，以偿还拖欠承包商的款项。

他说，2027年财政预算案也为乡区道路拨款22亿7000万令吉，而沙巴及砂拉越则合共获得349亿令吉的发展拨款。

不过，扎富睿提醒，不应将这两个州属的发展问题转化为政治筹码。

“重要的是，工程得以落实、承包商获得付款，以及人民从中受惠。这才是我们的首要任务。”

昨日，财政部为2027年财案总结时强调，乡区道路工程并未如之前所指般遭到取消，而只是暂缓发出新的接受委任书（SST）。

第二财长阿米尔指出，这项决定是为了让财政部有空间先解决现有的未偿还承诺，再发出新的接受委任书。

他也澄清，2023年至2027年期间，乡区道路工程的实际开支总额达110亿令吉，远高于2018年至2022年期间的37亿令吉。

他说，这些数据证明，与前五年相比，乡区道路发展开支已经增加近三倍。



