国会报道

内政部长赛夫丁纳苏丁指出，政府目前未接获印度提出的新引渡申请，要求将争议传教士扎基乃克引渡回国。

赛夫丁在国会书面答复中说，马来西亚政府早在2018年1月19日就已接获印度提出的引渡申请。

印度政府随后于2020年5月29日发出外交照会，要求布城重新考虑不将这名传教士遣返印度的决定。

“政府已决定不将扎基乃克引渡至印度，因此并未作出任何引渡承诺。”

“这项决定是依据马来西亚在2010年与印度政府签署的《引渡条约》第6条文所享有的权利，以及《1992年引渡法令》的相关规定作出。”

赛夫丁（下图）是在回应国盟彭加兰芝柏区国会议员阿末马祖（Ahmad Marzuk Shaary）的提问时，如此表示。

安华称曾私下商讨

扎基乃克（Zakir Naik）于2015年获得马来西亚永久居民身份。

他迁居马来西亚之际，印度当局正加强审查他的布道内容，以及他所创立的伊斯兰研究基金会（Islamic Research Foundation）的活动。印度政府于2016年宣布该基金会为非法组织。

随后，印度当局对扎基乃克提出洗黑钱指控，并要求将他引渡回国。

2018年，时任首相马哈迪为拒绝引渡扎基乃克的决定辩护，称马来西亚有权拒绝有关申请。政府当时的立场是，只要扎基乃克不在马来西亚惹事，就可以继续留下来。

印度新闻网站《新德里电视台》（NDTV）今年9月报道，首相安华证实自己曾在新德里举行的非正式会晤期间，与印度代表讨论扎基乃克的引渡事宜。

报道引述安华说，任何针对印度引渡要求的潜在行动，都必须“非常谨慎”地处理，同时尊重法治及双边关系。

扎基乃克曾表示，他愿意返回印度，条件是印度最高法院以书面方式向他保证，在罪成之前不会逮捕及监禁他。他近期据报表示，只有在印度总理莫迪（Narendra Modi）领导的印度人民党（BJP）不再执政后，他才会返回印度，因为担心回国后遭到迫害。

此前，扎基乃克也因发表针对大马印裔及华裔的言论，促使警方在接到逾百宗投报后展开调查。

有关事件发生后不久，当局禁止他公开演讲。随着他后来受邀担任玻璃市一场宗教讲座的主讲嘉宾，行动党日落洞国会议员询问这项禁令是否仍然有效，赛夫丁纳苏丁去年解释，这项禁令仅在2019年生效。