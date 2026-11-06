塞尔维亚学生领军的抗议运动在10月25日写下选举奇迹，不仅终结执政长达14年的武契奇政权，更重挫其他主流政党，使它们皆未达跨入议会的得票门槛。

初步计票结果显示，“学生名单”横扫52.7%选票，在议会全数250席中豪夺140席，取得绝对多数优势；执政的塞尔维亚进步党（SNS）仅获39.2%选票与104席，远远落后，其余零星席次则归属各小党。

这记震撼弹引起本地社会的关注：马来西亚是否也可能上演同样的公民逆袭？

受访的政治观察员告诉《当今大马》，塞尔维亚这场反腐民意反扑，与大马过往的大规模群众运动及政权轮替，确有几分相似之处。

不过，他们一致认为，大马的选举制度与种族政治恐怕会成为绊脚石，阻碍类似变局实现。

这场学生运动始于2024年11月。当时塞尔维亚第二大城诺维萨德火车站雨棚坍塌，夺走16条人命。舆论普遍抨击工程偷工减料，背后牵扯政府政府采购弊案。

武契奇（Aleksandar Vučić’）与进步党极力否认指控，但当局暴力镇压示威者，反倒激起更大反弹。学生封锁大学逾年，日日走上街头游行，迫使武契奇宣布闪电大选。

学者斯蒂尔（Janet Steele，下图）在抗争期间曾以富布赖特（Fulbright）访问学者身份任教于贝尔格莱德大学政治学院。她向《当今大马》回忆，走上街头的群体从劳工到长者无所不包，场面令人惊叹。

“群众吹口哨、敲锅盆，声势浩大，却纪律严明且充满期盼。抗争组织有序，身穿荧光黄背心的学生纠察队在旁小心护卫。”

“这场运动起初目标鲜明：扫除贪腐，并严惩暴力伤害学生的凶手。

“随着声势日隆，诉求也日益宽泛发散，不仅要求选举廉洁、增加教育经费，也力倡媒体独立。”

运动最终走向选票对决，催生了“学生名单”（Student List），但候选人名单中并无任何学生。

斯蒂尔指出，名单由教授、医生及公民社会领袖组成，此举让外界无从指责学生“借机牟取私利”。

选制成拦路虎

双威大学政治学者黄进发分析，马来西亚与塞尔维亚的选制大相径庭，若要把街头运动化为议席，阻力要大得多。

塞尔维亚全国划为一个选区，实行政党名单比例代表制，选民投党不投人。全数250个国会议席依各党全国得票比例进行分配。

只要跨过3%门槛，政党得票四成便能拿四成席次，并依各党预先排定的候选人名次依序填补。举例而言，若政党赢得40席，排名前40位的候选人即可跻身议会。

反观大马，黄进发指出，领先者当选（FPTP）选制使得选区与人选的调配相当有难度。缺乏“魅力领袖镇场”的新党尤为吃亏——而这看似不可或缺的领袖光环，正是“学生名单”刻意避开的弊端。

他补充，策略性投票会动摇理性选民支持新党的意愿；加上选区选民人数悬殊，杰利蝾螈式的选区划分偏袒既得利益政党，新党往往需要远高于53%得票率，才能勉强跨过议席过半的门槛。

黄进发特别以睦达党（MUDA）为例，说明该党虽力图动员年轻选民，但在缺乏主流阵营背书下单刀赴会，结果一败涂地；其选举盟友社会主义党（PSM）同样深陷此困局。

黄进发（下图）指出：“这就是单选区相对多数决的现实。同心党（Bersama）提议改革马六甲州议会架构，把受委州议员转为封闭式政党名单比例代表席位（CLPR），此乃聪明之举。”

族群宗教更难跨越

然而，黄进发认为，除了选制局限，更大的阻碍在于种族与宗教政治的泥淖。

他点出，塞尔维亚虽有亲俄或靠欧的身份认同分歧，却不存在类似大马土著政策或伊斯兰化这种长期套牢大批选民的“政治计划”。

黄进发表示，塞尔维亚的社会结构让全国动员足以跨越地域与族群阻隔。正如2000年，长期掌权的米洛舍维奇在总统大选落败后拒不认输，最终遭全国大规模街头示威强行拉下台。

斯蒂尔亦持相同看法。她形容塞尔维亚“基本上是同质社会”，而大马则为族群与宗教所撕裂。

“在大马，群体经常相互指责，诉诸宗教或种族团结以凝聚支持。”

“政客屡次打出种族与宗教牌，分化公民、扼杀渐进改革，这类戏码屡见不鲜。”

她强调，体制若向单一群体倾斜而歧视其余群体，要凝聚跨族群联盟合力促成变革，绝非易事。

当政者的警钟

马来亚大学学者道菲耶谷（Tawfik Yaakub，下图）坦言，大马选战深受种族、宗教、地域利益与传统政党框架牵制，但塞尔维亚这场历史性大选，仍为当权者敲响了至关重要的警钟。

“最近的塞尔维亚大选证明，一旦民怨汇聚为持久不衰的政治行动，根基再深的老牌执政党也会丢掉政权。”

“学生运动把社会对贪渎、问责与施政不力的怨怼，转化为具体的选票行动；这更说明只要年轻一代的诉求能引发跨世代、跨阶层的共鸣，青年就能成为一股不可忽视的政治力量。”

道菲耶谷以国阵在2018年大选痛失执政逾60年的联邦政权为例，与塞尔维亚选举对照，指出两案皆说明政治垄断绝非长保民心不坠的护身符。

“政局稳定无法单凭政党选战机器、政治效忠或体制优势维系，更有赖公众信任、严谨问责与良政善治支撑。”

“说到底，选举关乎的不仅是政党输赢，更关乎能否守住人民对民主制度的信心。”

但他提醒，塞尔维亚的经验不宜生搬硬套为大马再次变天的预言，但他呼吁必须巩固民主机构、落实公平竞争，并容纳有实质意义的青年参政。

同时，他也指出政治恐吓、虚假资讯及滥用公帑等恶习势必杜绝。

道菲耶谷总结，这起事件的核心启示在于：一旦公民认定现有体制无法匡正弊端，奔涌的民怨便极可能化为有组织的政治反扑。



