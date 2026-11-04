Tempat jatuh lagikan dikenang.

Selepas Abdul Hadi Awang mengaitkan perjanjian kepercayaan dan perbekalan (CSA) ditandatangani kerajaan dengan 13 ahli parlimen luar kerajaan dengan dajal, bekas anggota Majlis Kerja Tertinggi Umno, Mohd Puad Zarkashi menyatakan pandangannya.

Meskipun tidak lagi menjadi anggota parti itu, Mohd Puad mempersoalkan apakah kenyataan dibuat Presiden PAS semalam turut menghasilkan tempias dan terkena pada Umno.

Hal itu kerana, menurut Mohd Puad, Umno juga sebahagian daripada kerajaan semasa dan pemimpin parti itu wajar bersuara menyatakan pendirian.

“Majlis Ulama Umno perlu bersuara dalam perkara ini. Pakar agama Umno seperti Dr Asyraf (Wajdi Dusuki) jangan membisu dalam perkara ini, kecuali dia dan Dr (Khairuddin Aman Razali) at-Takiri setuju,” katanya dalam hantaran di media sosial pagi ini.

Semalam Abdul Hadi, 79, tidak berlapik sama sekali apabila menganggap CSA ditandatangani Putrajaya bersama 13 ahli parlimen luar kerajaan sebagai “pendekatan dajal.”

Dia yang juga Ahli Parlimen Marang memberitahu, menjelang kiamat akan muncul "beberapa dajal kecil" di seluruh dunia sebelum Dajal besar hadir.

Pada dajal kecil itu, tambah Abdul Hadi lagi, ialah "bala tentera" kepada Dajal sebenar.

Perjanjian berkenaan ditandatangani di Parlimen Malaysia pada 29 Okt lalu. Putrajaya diwakili Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang dan Reformasi Institusi), Azalina Othman Said.

Azalina juga merupakan Ketua Penerangan Umno.

Fadillah (tengah) serta wakil kerajaan bersama ahli parlimen yang menandatangani CSA di parlimen pad a29 Okt lalu.

Di pihak satu lagi termasuklah enam ahli parlimen Bersatu yang setia kepada presiden parti itu, Muhyiddin Yassin, serta Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman.

CSA itu memberikan ruang selesa kepada kerajaan untuk mentadbir dan menipiskan kemungkinan Anwar Ibrahim, berdepan dengan undi tidak percaya sekali gus mengetepikan dia daripada jawatan perdana menteri.

Ia berlaku ketika PAS dan Umno menjalin satu demi satu kerjasama politik di peringkat negeri.

Menurut Mohd Puad, Umno sangat wajar membantah “kemungkaran” seperti yang dilakukan Abdul Hadi melalui kenyataannya semalam.

Pada masa sama dia yang juga bekas Speaker DUN Johor mengingatkan kegagalan pihak yang berautoriti dalam Umno akan menjejaskan imej parti berkenaan.

“Takut nanti masuk dalam kategori “syaitan bisu” seperti yang Abdul Hadi pernah ungkapkan.

“Tidakkah mempolitikkan agama lebih dajal? Semoga ahli Umno membantah kemungkaran ini,” katanya.