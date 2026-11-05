国家银行货币政策委员会今日召开今年最后一次会议，议决将隔夜政策利率（OPR）维持在2.75%。

国行发文告说，最新指标显示，在全球科技投资强劲及劳动力市场稳定的支持下，全球经济增长持续保持韧性。

“在当前隔夜政策利率水平下，货币政策委员会认为，货币政策立场符合价格持续稳定及经济永续增长的前景。”

国行说，货币政策委员会将持续关注形势变化，并评估这些变化对国内通胀及经济增长前景的风险平衡所带来的影响。

它指出，今年迄今，整体通胀率及核心通胀率平均分别为1.8%及1.9%。

整体通膨仍将保持受控

展望2027年，国行指出，地缘政治发展、全球大宗商品价格高企及恶劣天气，预计将对通胀构成上行压力。

此外，国行预计，整体通胀率及核心通胀率将小幅上升，但在国内政策措施持续落实及需求稳定的情况下，仍将保持受控。

“鉴于成本压力及国内需求状况会影响通胀前景，货币政策委员会将继续密切关注。”

随着能源成本上涨，通胀已小幅上升。由于成本上涨持续传导至消费价格，通胀预计将维持高位。

地缘政治拖累经济增长

谈及全球经济前景，国行说，地缘政治发展的不确定性将继续拖累经济增长，并加剧通胀压力。不过，科技相关支出持续，以及对供应限制的不断适应，预计可缓解这方面的影响。

根据国行，全球经济增长仍面对下行风险，包括地缘政治紧张局势延续，以及货币政策调整、金融市场估值疑虑和财政脆弱性所引发的全球金融环境收紧。

“更强劲的科技支出，以及供应链状况比预期更快恢复，可能带来增长上行潜力。”

在国内方面，近期指标显示，在强劲出口及持续内需的支撑下，大马经济在2026年第3季继续保持强劲增长。

稳健的增长势头预计将推动2026年经济增长超过5%。

稳固经济基本面保韧性

展望未来，国行相信，稳固的经济基本面预计将使2027年的经济增长保持韧性。

“在全球科技上升周期持续及游客支出稳健的支持下，对外经济领域预计仍是主要增长动力。”

它提到，劳动力市场稳定及投资活动持续，将继续支持国内需求，2027年财政预算案的措施也将进一步支持私人消费。

不过，上述增长前景仍面对西亚冲突延续及大宗商品产量下降所带来的下行风险。

国行补充，全球经济增长优于预期、科技相关出口需求更强劲，以及旅游活动增加，则可能带来增长上行潜力。