人民银行网站出现访问中断的情况，该银行保证系统及业务运作一切如常，客户的个人资料、银行信息及存款仍然安全，未受任何影响。

人民银行今日发文告指出，目前出现的访问中断仅影响该银行的企业网站，起因是第三方服务供应商的系统出现技术问题。

该银行说，在企业网站恢复访问期间，客户仍可通过其它渠道如iRakyat网站、iRakyat手机银行应用程序、BRICK、QR2E及i-bizRAKYAT商业银行网站，照常办理银行业务。

“对于此事造成的不便，我们深表歉意，并感谢客户的耐心等候。有关此事的任何最新进展，我们将适时告知。”

人民银行强调，客户的安全及利益始终是其首要考量。

据报道，人民银行企业网站昨日一度无法访问，银行建议客户使用其他数码渠道及手机应用程序，以继续办理银行业务。