滚动报道

前首相纳吉从国家元首苏丹依布拉欣取得有条件特赦49天后，在巫统帮助下缴付了SRC案的5000万令吉罚款，即将离开监狱，返家服刑。

《当今大马》在此为读者带来最新的进展。

纳吉律师抵达加影监狱

下午2点30分：

《新海峡时报》报道，纳吉代表律师法汉今日下午2点15分抵达加影监狱。

据报道，法汉乘坐一辆白色奥迪进入监狱大门。面对记者询问，他面带微笑，但未发表任何评论。

伊党呛陆兆福“何时收拾离开？”

下午2点15分更新

随着前首相纳吉即将离开监狱，返家服刑，伊党向行动党秘书长兼交通部长陆兆福呛声，什么时候收拾离开办公室？

伊党宣传主任阿末法德里今午2点13分在面子书贴文挖苦陆兆福。

“交通部长今天几点钟要辞职，同时收拾东西离开办公室？”

居家服刑令递送监狱

下午1点30分：

纳吉律师法汉（Farhan Shafee）表示，随着罚款缴清了，法庭根据特赦局的决定，发出居家服刑令。

他指，这项庭令正送往加影监狱，以确保纳吉获准返家。

他说，预计整个程序将在今日完成。

潘俭伟促稽查巫统募款

下午1点25分：

行动党资深领袖潘俭伟（下图）在社媒贴文，批评巫统只为纳吉一人筹集5000万令吉巨款，选择“释放”马来西亚最贪腐之人，却没有用于救助一般民众。

他认为，这种做法曝露了巫统的真面目。

“我呼吁国家银行及反贪会，稽查巫统为纳吉设立的捐款账户资金流向，确保筹得资金合法且不涉及洗钱。”

“全体国民，不论族群、宗教或信仰，是时候再次看清巫统与国阵的真面目了。”

陆兆福部长任期画上句号

下午1点22分：

随着纳吉预料今天出狱，行动党秘书长陆兆福的交通部长任期预料也将随之画上句点。

陆兆福9月递交辞呈，以抗议纳吉获特赦居家服刑。而其辞职会以纳吉离开监狱，返家服刑之日生效。

居家服刑条件未明

下午1点20分：

纳吉料将在周五聚礼结束后返家。

然而，争议焦点依然存在：其居家服刑的具体条款为何？

纳吉首席律师沙菲宜此前表示，纳吉收到了居家服刑标准作业程序简报，惟受命不得公开。

据了解，针对纳吉的居家服刑条件，与政府拟议为其他囚犯草拟的居家服刑规定并不相同。

纳吉居家服刑刑期将持续至2028年8月23日。

他目前仍身陷一马公司案，除非能申请暂缓执行刑罚或推翻定罪，否则在居家服刑期满后，仍须重返监狱服刑。

律师证实罚款缴清

下午1点05分：

《马新社》报道，纳吉特别助理路菲（Ahmad Lutfi Azhar）早上11点30分到庭办理缴款事宜，在完成必要的行政手续后，正式缴清罚款。

而纳吉的代表律师莫哈末法汉在刑事登记柜台外受访时，向记者证实罚款缴清。

巫统代为缴清罚款

中午12点45分：

巫统总秘书阿斯拉夫（下图）发文告说明，他们从9月18日发起的募款活动经已达标。

“巫统今早缴清给吉隆坡高庭的全数款项。”

“巫统谨此正式关闭专为接收大众捐款设立的‘纳吉团结基金’特别账户，且不再需要为此开展众筹。”

阿斯拉夫代表巫统感谢全马巫统党员与广大民众慷慨解囊。

纳吉周五聚礼后返家？

中午12点40分：

《每日新闻》引述消息报道，前首相纳吉预料会在今日下午的周五聚礼后返回私邸。

报道指出，警方今早开始在纳吉位于吉隆坡大使朗格路的私邸入口处加强戒备。

自上午10点30分起，冼都警区总部的一队警官与警员便抵达纳吉私邸一带。冼都警区主任阿努亚巴克里（Anuar Bakri Abdul Salam）不久后与其副手双双抵达现场。

现场驻守的警员约有30人，他们要求媒体切勿靠近私邸，只允许记者在通往该房屋的路口处采访。



