总检察署否认暂缓纳吉居家服刑决定等同忤逆国家元首谕令，反称是为保障纳吉权益而采取的措施。

总检察署说明，争议源于纳吉缴清5000万令吉罚款后，高庭所下达的命令：“鉴于上述5000万令吉罚款现已缴纳至本庭，现授权立即释放纳吉……”

庭令同时载明，纳吉须以居家服刑的方式完成剩余刑期至2028年8月23日。

总检察署认为，这种情况会对纳吉刑期产生两种截然不同的法律效果，不应由单方面擅自决定。

“倘若SRC案的刑罚依然有效，则依附条件特赦令执行剩余刑期毫悬念。”

“反之，若SRC案的刑罚在法律层面宣告完结，则对其一马公司案刑期何时开始执行的影响，必须加以认定。”

“两种可能蕴含不同的法律影响，不应基于主管臆测或单方面诠释来决定。”

总检察署这份文告是在回应纳吉代表律师 沙菲宜 攸关藐视君权的指责。

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

巫统昨日为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。

不过，就在纳吉离开监狱转移回家服刑的路上，总检察署以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。

第一项诠释为：缴纳5000万令吉罚款仅履行了罚款的部份，而SRC案的监禁刑期仍持续至2028年8月23日。

第二项诠释则是：缴纳5000万令吉罚款是特赦全面生效的条件，意味着包含监禁在内的SRC案整体刑罚已宣告服满。