随着民众投诉食用Gardenia Bakeries公司产品后出现食物中毒症状，卫生部正等待实验室分析结果，同时对工厂展开后续检查，以确认是否遵守《1983年食品法令》规定。

《马新社》报道，卫生部发表文告说明，正针对社媒流传的投诉和媒体报道展开初步调查。

相关投诉指称，民众食用该公司所生产的Gardenia Original Classic White Bread白面包和Twiggies Choc-A-Lot巧克力蛋糕后，食物中毒。

“卫生部已向Gardenia Bakeries了解情况。根据公司说法，内部调查显示，涉事产品的生产流程并未出现任何异常、配方变更，或违反标准作业程序及食品安全管控措施。”

“由于收到的生产批次及有效期限资料不完整，目前仍难以追踪相关产品。不过，在投诉者的同意下，当局已取走剩余产品及包装，以进行实验室分析。”

卫生部强调，公司所公布的仅是内部调查结果，不能视作此事的最终判断依据。

卫生部保证，若有证据显示此事涉及违法行为或食品安全，当局将采取相应的执法行动。

与此同时，卫生部提醒民众勿作可能引起混淆的揣测；若食用相关产品后出现呕吐、腹泻或身体不适等症状，应立即就医，并向邻近县卫生局投报。

食品安全相关投诉，可透过公共投诉管理系统（SiSPAA） 网站 ，或食品安全与质量计划面子书专页提出。

允配合卫生部调查

另一边厢，Gardenia Bakeries发表文告说明，已关注到消费者的相关疑虑，承诺会高度重视每项投诉。

“本公司代表已与相关消费者会面，以进一步了解所反映事件的具体情况，并收集相关资料。同时，我们已取得涉及投诉的产品样本进行检验，作为目前调查工作的一部分。”

“目前，相关部门正全面审查现有资料、生产记录及品质管控程序，以查明事件的实际情况，并根据调查结果采取适当的后续措施。”

“我们谨向广大消费者说明，本公司并未对相关产品的配方或生产配比作出任何更改，所有既定的食品安全标准及品质管控程序均持续严格执行。”

该公司表明，将全力配合卫生部的调查，包括对生产设施的检查。