巫青伊青拟议动员全国党员报警，举报总检察长杜苏基暂缓纳吉居家服刑的建议。

《自由今日大马》报道，巫青团长艾科玛表示，此举旨在让当局调查杜苏基涉嫌滥权的指控。

“我们认为绝不能对此视若无睹。”

“我已与伊青团长（阿南哈米米）商议，我们会动员全国党员报警举报总检察长。”

艾科玛今日是在出席万里茂选区的竞选活动后，召开记者会。

他也质疑杜苏基，需要多长时间来厘清附条件特赦令的法律疑窦。

他提醒，特赦令早在9月18日即已颁布。

“他到底还需要多少时间来厘清？这正是我们要调查的重点。若真有滥权，绝不能姑息。”

艾科玛坚持，既然已清偿5000万令吉罚款，纳吉便有权转居家服刑履行剩余刑期。

他补充，尽管纳吉犯罪且正服刑，但特赦令赋予他的合法权益必须获得尊重。

另一边厢，据媒体报道，巫统女青团和巫统笨珍区部亦于今日早些时候分别报警，要求警方调查暂缓纳吉居家服刑一事。

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

巫统昨日为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。

不过，就在纳吉离开监狱转移回家服刑的路上， 总检察署 以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。