马六甲州选

马六甲州选晋入下半程，参选的三大阵营皆悉数公布了各自的竞选宣言。

在投票日倒数之际，《当今大马》梳理了国阵—国盟、希盟、同心党所提出的竞选承诺，供选民细察。

马六甲议会共28席，向来是国阵传统堡垒，选举焦点仅在于希盟是否能守住既有5席，抑或是同心党能够异军突起创造奇迹。

国阵—国盟的竞选宣言主打“摇篮至坟头”的福利保障，所提出的6项核心主轴113项措施，涵盖马六甲民众不同人生阶段的需求。

该阵营以“建设马六甲未来，繁荣国家”为竞选宣言主题，宣言尽显其迎战州选的信心，意在透过一系列承诺巩固政权基业。

另一边厢，希盟试图从沙巴、柔佛、森美兰三场选举的挫败中重整旗鼓。

由首相安华领导的希盟，正全力捍卫马六甲的5个议席，其以“马六甲我们的家”为题的宣言，折射出防守战的沉重压力。

希盟的宣言列出了3大优先事项与12项核心愿景，但对于具体落实细节则着墨不多。

相较之下，同心党的宣言则细致得多。

在柔佛初次参选全军覆没丧失保证金后，这支新势力重整旗鼓，围绕“治理”与“社会经济”两大改革支柱提出了具体方案。

施政承诺

治理与行政改革是同心党宣言的重头戏，主张对州政府体制进行重大的结构与民主变革。

其中一项建议，是引进比例代表制，按照全州得票率委任7名官委议员。

此外，该党主张重整州属官联公司及机构，将总数限制在30家以内以杜绝公帑流失，并建议设立独立的专业委员会，以监督总值逾1000万令吉的政府采购合同。

同心党亦规定议员须至少每两周举办一次公开的民意咨询，时长不少于5小时，并将其作为发放选区拨款的前提条件。

同心党也承诺，为在野阵营议员提供对等的选区拨款。

国阵—国盟则侧重于扩大既有民意互动渠道，承诺将“民代亲民计划”推广至全州28个选区，并承诺在两周内妥善处理民众投诉。

国阵—国盟领袖在推介宣言时，强调了2021年州选宣言的高兑现率。为了展现政策连贯性，他们提出设立竞选宣言落实监督中心，专门追踪相关承诺的进展。

其它行政承诺，还包括提升公务员在人工智能与大数据领域的专业技能。

希盟则是提出“智慧城市转型计划”，承诺简化政府行政流程，使其更加高效、透明、便捷。

然而，其宣言并未详述转型的具体内容及推动路线图。

经济援助

减轻生活负担与福利援助，是国阵—国盟宣言中最突出的亮点，其中涵盖了即时的经济援助，与针对人生不同阶段的精准帮扶。

自明年1月1日起，新生儿将获得100令吉的单笔国家教育储蓄计划（SSPN）储值；大马教育文凭（SPM）及大马高级教育文凭（STPM）考生则可享有免费补习班。

该阵营还承诺为卧床患者与长者提供福利支援，并由地方政府统一提供免费的救护车及运柩车服务。

同心党则是主张将至少30%的州发展开支直接划拨给惠及基层民众的社会经济项目。

同心党亦承诺推行全州医疗保障计划，月可支配净收入低于4000令吉的家户每年可获得500令吉补助。

该党估算，这项计划耗资2800万令吉，预计惠及约5万5000个家户。

针对老龄化趋势，同心党建议拨出5000万令吉，资助家庭主妇与年轻女性接受专业培训并考取资格，以从事托育与老人护理服务。

希盟的方针则是着眼于精准福利援助，尤其是针对女性群体。

其建议包括向女性创业者发放专项津贴，以及扩建由政府资助的托儿中心，为职场母亲分忧。

不过，宣言并未列出创业津贴的具体数额，也未交代扩建托育设施所需的预算。

经济增长

就业与经济增长方面，国阵—国盟制定了雄心勃勃的工业扩张蓝图，拟透过

开辟新工业区及发展高科技产业，吸引300亿令吉的新投资，并创造2万5000个就业岗位。

相较之下，希盟寄望于马六甲成熟的旅游业来拉动经济，设定了2032年以前吸引2500万人次旅客到访目标。

希盟主张，深耕旅游业将创造更多商机与经济活动，让相关业者直接受益。

希盟也承诺将地方议会30%的工程合同保留给青年及年轻创业者。

同心党则另辟蹊径，侧重于确保大型开发项目能切实为本地社区带来就业与技能提升机会。

在拟议的本地优先政策下，开发商提交大型项目规划申请时，必须一并呈交聘用本地员工、提供带薪实习及技能培训的方案。

同心党宣言指出，此类社会影响评估将成为取得规划批准的法定先决条件。

该党也强调财政永续，目标在2030年前将收入增长与开支增长的比例控制在5%对3%，避免政府项目陷于赤字或半途废置。

迥异的执政路线

纵观全局，三大阵营的竞选宣言折射出争取马六甲选民支持的迥异策略。

国阵—国盟抛出最详尽的承诺清单，不仅包含具体目标与预算分配，更设定了百日、首年及五年任期的清晰落实时间表。

同心党则是将自己定位为改革派的替代选择，持续争取对希盟失望的选民。

希盟的宣言与前两者形成鲜明对比，虽有宏大的愿景框架，但在具体执行、资金来源及绩效指标上缺乏明细。

以住房问题为例，国阵—国盟承诺在五年内兴建2万5000套可负担房屋，并为在自有土地上建房的申请者提供最高8万令吉的房屋贷款。

反观希盟仅概括承诺“透过亲民房屋计划，确保每位居民皆能居者有其屋或租有宜居之所”。

三份宣言在细节详尽程度上差异显著：国阵—国盟强调绩效成果，同心党倡导制度改革，而希盟则仰赖宏观的政策承诺。

谁能通过选民检验？

正如政治学者碧利洁所言，马六甲独特的历史与政治地位，使其堪称半岛政治态势的缩影。

紧随柔佛与森美兰选举之后，马六甲这场战役的意义早已超越州界，联邦政坛各方正高度关注其走势。

如今闪电大选的揣测甚嚣尘上，国阵—国盟正试图借这场选举乘胜追击，扩大优势。

国阵—国盟若能大获全胜，势必推波助澜，助长“蓝潮”席卷布城执政联邦的呼声。

对希盟而言，此战同样不容有失。若在马六甲再度失守，将会重创其连败后的士气，并让外界进一步质疑其在即将来临大选中捍卫权力的能力。

这场马六甲选举将检验究竟是国阵—国盟的绩效牌、同心党的改革牌，还是希盟的愿景牌，能最终赢取选民的青睐。