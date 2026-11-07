晚上8点30分更新

总检察长杜苏基表明将觐见国家元首苏丹依布拉欣，解释高庭就前首相纳吉SRC案所发出释放令引发的法律疑窦，以及此事需要经由法庭裁决的原因。

随着苏丹依布拉欣的表态，杜苏基发表文告向对方请求宽恕，并声明会遵从元首所颁布的附条件特赦令。

“总检察长今日求见国家元首苏丹依布拉欣以求宽恕，并表明立场将遵从元首针对纳吉SRC案颁布的附条件特赦令。”

“总检察长亦将说明纳吉缴清5000万令吉罚款后，高庭发出的释放令所引发的法律疑窦——此事将影响一马公司案监禁刑期的起算日起，因此必须由法庭裁决。”

安华促检长向元首解释

另一边厢，首相安华表明，指示杜苏基觐见苏丹依布拉欣，以说明当下的情况。

他表示，国家元首已颁布了附条件特赦令，这项决定必须获得尊重。

“我已要求总检察长尽快觐见元首说明情况，解释何以特赦决定在SRC案获得接纳，却因牵涉到第二宗案件，即一马公司案而情况变得复杂。”

“此事尚待说明，在咨询司法机关后，我们可能需要数天时间才能作出决定。”

“此事超出了我的职权范围，我会交由总检察长说明案件详情。

他强调，国家元首的宪赋权力并未受到质疑。

他补充，杜苏基先前已求见苏丹依布拉欣以商议此事。

”越早觐见越好。我已获告知，但不清楚具体时间。”

高庭释放令引疑窦？

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

巫统昨日为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。

不过，就在纳吉离开监狱转移回家服刑的路上， 总检察署 以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。

苏丹依布拉欣 随后表态，驳斥特赦令诠释存疑说法，更直称任何质疑相关命令的论调，皆无异于抗旨。

不过，据总检察署后来说明，争议源于纳吉缴清5000万令吉罚款后，高庭所下达的 释放令 ，存有两种诠释。

第一项诠释为：缴纳5000万令吉罚款仅履行了罚款的部份，而SRC案的监禁刑期仍持续至2028年8月23日。

第二项诠释则是：缴纳5000万令吉罚款是特赦全面生效的条件，意味着包含监禁在内的SRC案整体刑罚已宣告服满。

无庭令可凌驾于元首特赦

不过，纳吉律师团队驳斥道，国家元首的附条件特赦令清楚无误，法庭在核实5000万令吉罚款入账后所下达的任何指令，都无法予以改变。

“无论如何诠释法庭命令，都不能凌驾于元首非常明确的谕令之上。”

“特赦隶属元首援引《联邦宪法》第42条文行使的特权，归属元首独享。没有任何法庭，更遑论总检察长，有权在元首听取了总检察长亲身参与的特赦局的建议后，复查元首如何行使这项权力。”

律师团队要求监狱局总监遵照元首谕令，立即将纳吉转移至其位于吉隆坡大使朗格路的私邸。