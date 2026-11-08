直区诚信党放话，有意上阵布城蒂蒂旺沙纳闽三国席
刊载: Nov 8, 2026 4:09 PM
联邦直辖区诚信党表明，有意在来临大选中角逐布城、蒂蒂旺沙、纳闽这三个国席。
《马新社》报道，主席卡立沙末说明，这三个议席目前皆非希盟所持有，他们将会据此事与其它希盟成员党商议。
“我们会争取由诚信党出战布城，以期为希盟赢下这一席。”
卡立沙末今日是在为联邦直辖区诚信党主持开幕后，召开记者会。
联邦直辖区诚信党表明，有意在来临大选中角逐布城、蒂蒂旺沙、纳闽这三个国席。
《马新社》报道，主席卡立沙末说明，这三个议席目前皆非希盟所持有，他们将会据此事与其它希盟成员党商议。
“我们会争取由诚信党出战布城，以期为希盟赢下这一席。”
卡立沙末今日是在为联邦直辖区诚信党主持开幕后，召开记者会。
蒂蒂旺沙现任国会议员为国阵籍的贸工部长佐哈里，而布城国会议员则是土团党的拉兹吉丁。
纳闽国会议员则是苏海利，他此前是在国盟旗帜下当选，惟在2023年表态支持首相安华，而遭到土团党开除党籍，现为独立人士。
谈及第16届大选备战，卡立沙末表示，预计甲州选举结束后，相关选区分配协商便会启动。
诚信党在上届大选中斩获8个国席，其中雪兰莪5席，柔佛2席，马六甲1席。
阅读评论0
举报这则留言
尚有500字
确定要删除留言？
此后将无法恢复