联邦直辖区诚信党表明，有意在来临大选中角逐布城、蒂蒂旺沙、纳闽这三个国席。

《马新社》报道，主席卡立沙末说明，这三个议席目前皆非希盟所持有，他们将会据此事与其它希盟成员党商议。

“我们会争取由诚信党出战布城，以期为希盟赢下这一席。”

卡立沙末今日是在为联邦直辖区诚信党主持开幕后，召开记者会。

蒂蒂旺沙现任国会议员为国阵籍的贸工部长佐哈里，而布城国会议员则是土团党的拉兹吉丁。

纳闽国会议员则是苏海利，他此前是在国盟旗帜下当选，惟在2023年表态支持首相安华，而遭到土团党开除党籍，现为独立人士。

谈及第16届大选备战，卡立沙末表示，预计甲州选举结束后，相关选区分配协商便会启动。

诚信党在上届大选中斩获8个国席，其中雪兰莪5席，柔佛2席，马六甲1席。