气象局发布持续降雨警报，吉兰丹九个县自昨日起至周三（11月11日）可能发生水灾。

《马新社》报道，水利灌溉局属下国家水灾预测及警报中心（PRABN）说明，受影响的九个县市分别为哥打峇鲁、道北、万捷、马樟、巴西马、巴西富地、丹那美拉、瓜拉吉赖、日里。

该中心表示，气象局昨日（11月8日）下午4点30分发布持续降雨警报后，当局据此作出初步水灾预测，涵盖水灾热点、低洼地区及其它易淹水地点。

“在哥打峇鲁，高风险地区位于吉兰丹河流域；道北的高风险区则属哥乐河流域，涵盖哥Sungai Golok、Sungai Pengkalan Nangka、Sungai Mentua、Sungai Kelaboran。”

在万捷，高风险地区集中在柯玛辛河流域，包括Sungai Jelawat、Sungai Kemasin、PKS水道、KADA水道Sungai Bator。

士美拉克河流域同样面临淹水风险，涵盖Sungai Lubuk Nibong、Sungai Melor、Sungai Gunong、Sungai Semerak。

在马樟，高风险地区位于Sungai Kelantan、Sungai Kerawang、Sungai Kweng Hitam，以及及马樟镇水域。

巴西马方面，水灾预测会波及哥乐河流域，包括Sungai Golok、Sungai Lemal；巴西富地的高风险区则是在士美拉克河流域。

丹那美拉的高风险地区为吉兰丹河流域；瓜拉吉赖的Sungai Lebir、Sungai Galas亦同属该流域；日里的高风险地区则包含吉兰丹河流域的Sungai Pergau、Sungai Jeli，以及哥乐河流域的Sungai Lanas。

PRABN提醒，水灾发生的时间可能早于或晚于预测期限。

中心建议民众提高警惕，尤以易淹水地区的居民为甚，并遵从当局的指示。