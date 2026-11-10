台湾搁置与马来西亚原定10月下旬举行的扩大双边贸易会谈，显示首相安华今年8月的“支持武统”言论已令双边关係日益紧张。

《日经亚洲评论》（Nikkei Asia）昨天引述马来西亚政府消息人士报导，台湾已决定搁置有关双边贸易会谈。

此外，一名跟台湾驻马代表处关系密切的人士透露，台湾领导层对安华言论感到“满腔怒火”。

该名人士更指马来西亚政府“几乎甚至完全未努力”化解台湾方面的疑虑。

为保障台商投资权益

此外，《联合新闻网》引述台湾外交部发言人萧光伟证实，考量到国家主权和经济安全，为了保证台商投资的权益，台湾暂缓推动双边投资协商。

他表示，针对安华8月发表的不友好言论，外交部当时就发布新闻稿，指出相关言论恐对台商赴马来西亚投资的信心造成不利的影响以及风险，而外交部对此也表达严正关切。

尽管如此，萧光伟指出，台湾仍持续和马来西亚沟通，希望马来西亚政府能够正视两国紧密的投资关係，以及长久以来所建立的互信，以创造有利启动协商的契机。

今年8月，安华接受半岛电视台专访时称，台湾是中国的一部分，因而认同中国必要时动用武力统一，正如马来西亚一旦面临国土分裂，他也会不惜动武阻止。

结果，这番言论招致台湾外交部严厉谴责与驳斥，批安华贬损台湾主权，且荒谬影射台湾为中国的分离主义省份。台湾外交部亦批评，安华公开合理化中国武统立场之举，已严重破坏区域和平与稳定。

针对此，安华之后澄清马来西亚政府虽奉行“一个中国政策”，但同时也主张“寻求和平解决之道”。

需平衡与中台的关系

根据《日经亚洲评论》的报道分析，台湾取消会谈的决定凸显了马来西亚面临的挑战，也就是如何在拉近与中国关系及深化与台湾经贸往来之间求取平衡，尤其台湾已成为马来西亚发展半导体供应链过程中日益重要的投资伙伴。

自台湾从2016年开始推动新南向政策，深化与东南亚的经济关係后，马来西亚已成为其重要伙伴。

根据大马官方数据，今年1至8月与台湾双边贸易额达到2135亿令吉（约新台币1兆7300亿元），较去年同期成长39.9%，主要由电机与电子产品带动。

日月光（ASE）是过去几年进军马来西亚或扩大布局的台湾科技企业之一，该公司在大马的3亿美元扩大业务计划包含了去年初在槟城启用的第5座晶片封测厂；而硅品（Siliconware Precision Industries）则投资60亿令吉（约新台币485亿元）在2024年动土打造1座晶片封测厂。

颀邦科技（Chipbond）今年2月也在槟城启用1座近2亿美元的工厂，潘建成创立的群联（Phison Electronics）则透过位于雪兰莪州的晶片设计与储存技术子公司MaiStorage（下图）投资1亿令吉。

暂时对投资影响有限

《日经亚洲评论》也引述马来西亚台湾商会总会长林凯民说，马台关系日趋紧绷对企业既有业务立即影响有限，因业者已计划投入大量资金设厂。

但他坦言，安华的言论引发台湾了投资人的疑虑，未来恐怕会更加审慎评估是否在大马进行新投资或扩大业务。

“马来西亚仍是吸引台湾投资的标的，但别忘了台湾投资方在东南亚还有其他选项。”

林凯民指出，以欧美客户为主的台企越来越重视供应链安全、技术保护及出口管制等考量，因此地缘政治的不确定因素，便可能促使其重新考量未来投资地点及敏感业务布局。

马来西亚中小企业商会（SAMENTA）会长吴恩明则指出，台湾制造商仰赖大马业者提供精密工具、金属加工、自动化设备及包装服务，因此尽管近期出现纷争，台商在麦西亚的营运大致未变，不见有突然取消订单或关厂撤资之类的事件。

但他警告，若大马中立立场被认为有所改变，未来投资便可能转向越南或泰国。