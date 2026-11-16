Dua hari selepas BN dan PN meraih majoriti lebih dua pertiga pada PRN Melaka, sekumpulan ahli parlimen BN menggesa kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjawab di Dewan Rakyat berhubung tujuh isu yang dibangkitkan pemimpin Bersama, Rafizi Ramli.

Antara isu yang dibangkitkan Rafizi ialah dakwaan pembayaran RM9.5 juta kepada Menteri Sumber Manusia R Ramanan, yang juga naib presiden PKR. Ramanan menafikan dakwaan itu.

Gesaan itu dibuat ketika BN masih menjadi rakan Pakatan Harapan (Harapan) dalam kerajaan persekutuan, selepas bekerjasama dengan PN pada pilihan raya negeri itu.

“Walaupun Bersama gagal memenangi sebarang kerusi daripada 16 kerusi yang ditandingi, tuduhan yang melibatkan integriti pentadbiran, dana awam dan institusi penguatkuasaan tetap menuntut penjelasan.

“Tuduhan serius yang tidak disahkan boleh menjejaskan keyakinan pelabur, reputasi institusi negara dan kepercayaan rakyat,” kata Ahli Parlimen Kinabatangan Kurniawan Naim Moktar pada sidang media di Parlimen hari ini, bersama enam lagi ahli parlimen BN.

‘Mafia korporat’, dakwaan bayaran dan NexG

Kurniawan menggesa siasatan menyeluruh terhadap dakwaan mengenai “mafia korporat” dan kaitannya dengan tokoh politik. Dia menyokong siasatan pasukan petugas yang diketuai Peguam Negara, Dusuki Mokhtar dan meminta hasilnya didedahkan kepada umum, tertakluk kepada undang-undang.

Isu itu mendapat perhatian selepas Bloomberg pada Feb melaporkan dakwaan bahawa pegawai SPRM bersekongkol dengan ahli perniagaan untuk mengambil alih syarikat pesaing. SPRM menafikan dakwaan itu.

Pada 20 Okt, Anwar memberitahu Dewan Rakyat bahawa dia meminta laporan siasatan itu disiapkan dalam tempoh tiga bulan dan didedahkan kepada umum.

Berhubung dakwaan pembayaran RM9.5 juta, Kurniawan menggesa polis melengkapkan siasatan dan mengambil tindakan berdasarkan bukti jika terdapat kesalahan.

Pada Mac, ahli perniagaan Victor Chin mendakwa dia membayar seorang ahli parlimen PKR yang tidak dinamakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dikaitkannya dengan kumpulan terbabit. Rafizi kemudian mengaitkan pembayaran itu dengan Ramanan.

Ramanan menafikan dakwaan itu dan berkata dia tidak pernah bertemu Chin. Anwar pula berkata dakwaan pembayaran tersebut tidak disokong bukti.

Kurniawan turut meminta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bursa Malaysia meneliti dakwaan campur tangan politik dalam NexG Berhad, syarikat yang membekalkan MyKad dan pasport.

Rafizi mendakwa seorang perantara yang digelar “Mr R” mempunyai kaitan dengan NexG dan melapor kepada bekas pembantu Anwar, Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak. Farhash menafikan cuba mengambil alih syarikat itu.

Pelaburan Zetrix, projek NIISe dan tunggakan JPJ

Kurniawan turut menggesa Kementerian Kewangan dan institusi terbabit mendedahkan pegangan saham mereka dalam Zetrix AI Berhad serta membezakan kerugian atas kertas daripada kerugian sebenar, jika ada.

Anggaran kerugian RM472 juta yang dibangkitkan Rafizi berasaskan andaian bahawa KWSP, Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) dan Urusharta Jamaah masih memegang saham yang dilaporkan sebelum harga saham Zetrix jatuh.

Dia turut meminta Kementerian Dalam Negeri mengesahkan status projek Sistem Imigresen Bersepadu Nasional (NIISe) bernilai RM1.05 bilion dan menjelaskan langkah-langkah untuk melindungi data imigresen.

Dalam pemakluman kepada Bursa Malaysia pada 29 Okt, kontraktor HeiTech Padu Berhad berkata pelaksanaan projek itu tidak terjejas selepas perjanjian kerjasamanya dengan Zetrix tamat.

Mengenai tunggakan kutipan hasil Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sebanyak RM314 juta, Kurniawan meminta kerajaan menjelaskan jumlah yang sudah diperoleh semula serta apa yang berlaku kepada cek bernilai RM231 juta.

Anthony Loke, yang ketika itu menteri pengangkutan, berkata bank tidak memproses cek berkenaan atas arahan syarikat. Pada 27 Okt, dia memberitahu Dewan Rakyat bahawa kerajaan sedang mengambil langkah untuk menyaman MyEG dan Zetrix. Dalam pemakluman pada 13 Nov, Zetrix berkata jumlah tunggakan itu tidak berubah.

Siasatan saham Azam

Kurniawan juga meminta kerajaan menjelaskan status dan hasil siasatan berasingan bagi menentukan sama ada pembelian saham oleh bekas ketua pesuruhjaya SPRM Azam Baki melebihi had yang ditetapkan untuk penjawat awam. Azam sebelum ini menafikan sebarang salah laku.

Dalam jawapan bertulis di Parlimen pada 29 Okt, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang dan Reformasi Institusi) Azalina Othman Said berkata kerajaan akan mempertimbangkan aspek perundangan dan privasi sebelum memutuskan sama ada laporan itu akan didedahkan.

Kurniawan berkata sebarang dakwaan yang mempunyai asas hendaklah disiasat secara bebas dan profesional tanpa campur tangan politik.

“Sekiranya terdapat bukti salah laku, tindakan undang-undang mesti diambil tanpa mengira kedudukan individu terbabit,” katanya.

Keputusan PRN Melaka

Mengulas keputusan PRN Melaka, Kurniawan berkata kemenangan BN dan PN di 24 daripada 28 kerusi, dengan kadar keluar mengundi 71.77 peratus, mencerminkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan negeri.

BN memenangi 21 kerusi pada Sabtu lalu, manakala PN meraih tiga kerusi.

BN Barisan Nasional celebrates winning Malacca state election 141126

“Kami juga berharap agar keyakinan terhadap Barisan Nasional oleh rakyat akan turut diterjemahkan dalam PRU akan datang,” kata Kurniawan.

Empat penyandang DAP yang mempertahankan kerusi masing-masing kini mewakili Harapan di blok pembangkang DUN Melaka, selepas semua calon PKR dan Amanah tewas.



