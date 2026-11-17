Timbalan Menteri Kerja Raya, Ahmad Maslan, menolak gesaan supaya dia meletakkan jawatan ekoran bantahan terhadap pantun “kencing” yang dibacakannya di Dewan Rakyat semalam.

“Saya tenang sahaja… seperti biasa, saya seorang yang tenang,” kata Ahli Parlimen Pontian itu dalam kenyataan malam tadi.

Ahmad tidak menamakan mana-mana ahli parlimen dalam kenyataan itu.

Dia menambah, jawatan timbalan menteri yang disandang itu diberikan selepas namanya dicadangkan oleh Umno dan BN.

“Presiden Umno tidak minta saya letak jawatan pun,” katanya, merujuk kepada Ahmad Zahid Hamidi, yang juga timbalan perdana menteri.

Dia yang juga bekas Ketua Penerangan Umno Malaysia mendakwa ahli parlimen yang menggesanya meletakkan jawatan itu sudah empat kali ‘terluka’ di Sabah, Johor, Negeri Sembilan dan yang terbaru, Melaka.

Dia merujuk kepada keputusan empat PRN yang berlangsung sebelum ini.

“Jika di Sarawak pihak mereka bertanding, mungkin akan kalah untuk kali kelima, mungkin.

“Maka saya faham (mengapa) hanya dengan serangkap pantun, mereka telah melenting,” katanya.

Ahmad membacakan pantun itu ketika perbahasan Belanjawan 2027 peringkat jawatankuasa.

Dalam pantun itu, dia menggesa orang ramai menyokong BN dan PN jika tidak mahu “kena kencing” – merujuk kepada kiasan kepada ditipu.

Semalam Ahli Parlimen Jelutong, RSN Rayer, bangun membantah dan mempersoalkan sama ada Ahmad bercakap sebagai timbalan menteri atau pemimpin Umno.

Ahmad kemudian menarik balik perkataan “kencing” atas arahan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Ramli Mohd Nor.

Pada sidang media di parlimen kemudiannya, ahli parlimen PH terdiri daripada Aminuddin Harun, Aminolhuda Hasan, Khoo Poay Tiong dan Sany Hamzan menggesa Ahmad meletakkan jawatan.

Khoo berkata Ahmad menyindir kerajaan yang dianggotainya ketika menggulung perbahasan.

Pertikaian itu tercetus dua hari selepas BN dan PN memenangi 24 daripada 28 kerusi DUN Melaka. PH, rakan BN dalam kerajaan persekutuan, memenangi empat kerusi.

Menjelang pilihan raya itu, Pengerusi DAP Gobind Singh Deo mencabar menteri Umno supaya meletakkan jawatan jika sudah hilang keyakinan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, susulan desakan Ahmad Zahid agar Parlimen dibubarkan.

Ketua Penerangan Umno Azalina Othman Said membalas bahawa partinya tetap berpegang pada perjanjian kerajaan perpaduan.

Dalam perkembangan berasingan, Bernama melaporkan Anwar berkata tiada keperluan mendesak untuk merombak kabinet susulan peletakan jawatan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke sebagai menteri pengangkutan.

Ketika ditemui di sela-sela Sidang Kemuncak Asean ke-49 di Manila semalam, Anwar berkata kerajaan kekal stabil dan menteri daripada pelbagai parti terus bekerjasama.