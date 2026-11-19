通讯及多媒体委员会驳斥在社交媒体和WhatsApp应用程式广传的消息，否认国家预警系统将于今天在数个州属测试。

通讯委会在面子书发贴文表示，关于在雪州、吉隆坡、吉兰丹和彭亨进行该测试的说法，并不属实。

反之，该委员会澄清，定于今天的活动，仅涉及内部技术测试。

“内部技术测试旨在扩大落实之前，先评估系统的准备程度和成效，而非如不实消息所称，在各州对民众进行警报测试。”

有鉴于此，通讯委会劝请民众勿散播未经证实的消息，并时刻留意该委员会的官方渠道，以获取最新动态及宣布。

促民众更新手机系统

通讯委会发文告指出，随着国家早期预警系统（EWS）在全国分阶段推出，敦促民众更新各自手机的操作系统，以便接收紧急预警讯息。

该委会指出，EWS系统采用小区广播技术（CBS），能够同时向特定地理区域内兼容的手机发送紧急预警讯息。

“通过这项系统，民众无需下载额外应用程式、注册或订阅任何特定服务，即可直接接收紧急预警。”

通讯委会指出，能够接收EWS预警讯息的最低设备要求是，运行iOS 27.2或更新版本的iPhone 11及后续机型、运行Android 12或更新版本的安卓手机，以及运行EMUI 16或更新版本的华为手机，胥视最终技术确认。

“我们也敦促用户更新各自的设备软件，并在完成更新后重启手机，以及确保启用紧急警报设置。”

后续将展开更大规模的测试

通讯委会今天召开特别汇报会，向各媒体总编辑介绍EWS系统、说明预警讯息的传送机制，并加强与媒体合作，以提高公众的防灾意识和应急准备能力。

汇报会期间也在赛城通讯委会大楼进行的内部技术测试示范，向与会者介绍该系统的预警讯息传送机制。

通讯委会说，后续将分阶段展开更大规模的测试。

EWS的落实涉及通讯委会、国家灾难管理机构（NADMA）、相关技术机构和电讯服务供应商的合作，以加强国家更迅速、精准地传递紧急预警讯息的能力。

鉴于EWS进一步完善现有预警渠道，且有助于提升公众安全和应灾的准备能力，民众受促时刻留意官方发布的资讯，并在接获紧急预警时遵从当局指示。