国会报道

从2023年1月1日至今年10月15日，服务供应商已移除5万6304项含有虚假成分的有害网络内容，占6万5680项移除申请的86%。

通讯部副部长张念群说，通讯及多媒体委员会依据《1998年通讯及多媒体法令》（588号法令），以及《2025年线上安全法令》（866法令）的条文，采取上述监管及执法行动。

她今日在下议院问答环节回答国盟乌鲁登嘉楼国会议员罗索的提问时指出，同一期间，通讯委会援引588号法令第233条文，调查546宗涉及虚假内容的案件。

“当局会评估接获的投诉，并根据内容是否遵守平台社区指南及现行法律条文，采取行动。”

“共有19宗案件被提控上庭，其中12宗已有裁决，罚款总额为7万5500令吉。另外，34宗案件被开出总额172万令吉的罚单、74宗获发警告信、29宗仍在调查中，而390宗则列为无进一步行动。”

罗索在附加提问中询问由谁判定新闻真伪，以及有何制衡机制，张念群说，内容在移除前将经过多层评估。

她说，通讯委会先评估政府机构、执法机构或公众的投诉，若有关内容涉嫌违法，才向平台供应商提出移除申请。

“不过，平台供应商也会自行评估有关内容是否违反法律或其社区指南。因此，不是所有由通讯委会提出的申请，（内容）都会被移除。”

需议员支持严惩假新闻

张念群回答希盟埔来国会议员苏海占的附加提问指出，政府需全体国会议员的支持，以采取更严厉的法律行动，解决假新闻泛滥的问题。

她也列举数宗已被法庭判处罚款的案件，包括TikTok及面子书账号指控政府向菲律宾出售柴油，以及篡改第三电视新闻图片，散播RON95汽油及柴油价格的虚假资讯。

“这显示我们必须采取更严厉的行动，因为如今篡改图片已变得非常容易，尤其是可利用于人工智能（AI）技术。”

“我相信，为确保人民不被假新闻欺骗，我们都必须支持政府及总检察署采取更严厉的法律行动。”