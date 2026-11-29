行动党秘书长陆兆福敦促槟州行动党领袖搁置分歧，在第16届全国大选前团结一致。

陆兆福今天在槟州行动党代表大会上致词时，强调党内团结与纪律的重要，并敦促领袖尊重党代表赋予他们的委托。

陆兆福这番谈话，正值多名槟州行动党资深领袖之间接连发生公开争执之际，其中包括党顾问林冠英、槟州首长兼槟州希盟主席曹观友、行动党槟州主席及其副手再里尔。

《星报》引述陆兆福说：“党内没有分裂的空间，也没有彼此争斗的余地。如果我们想赢得选举，就必须团结。”

陆兆福呼吁团结，是今天代表大会通过的两项提案之一；另一项提案则是让下一届槟州选举与第16届全国大选同步举行。

冀槟行动党整合团结

陆兆福表示，包括巫统在内的其他政党正在整合，因此槟州行动党领袖也应这么做。

《The Vibes》引述陆兆福说：“我希望坐在台上的领袖能够整合团结。”此前，党代表举手表示支持他的提案。

陆兆福也敦促党员立即加强下一届选举的准备工作。

“我们没有太多时间了。我们必须从明天开始。”

槟州行动党领袖近期发生的争议，包括林冠英针对槟州与霹雳州达成的84亿令吉水供协议，批评曹观友。

只谈槟州事务

另一方面，在首相安华昨天再次呼吁陆兆福恢复交通部长职务后，陆兆福拒绝回应其内阁职位的问题。

《阳光日报》引述他在主持代表大会后接受记者询问时说：“没关系，没关系。今天，我只评论槟州事务。谢谢。”

沈志强较早前在致词时，赞扬陆兆福放弃内阁职位的决定，并表示槟州行动党党员以陆兆福为荣，因为他愿意牺牲部长职位，以捍卫自己的原则。



