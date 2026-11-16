不满社媒账号抹黑中伤，柔政府投报当局促查
刊载: Nov 16, 2026 11:33 AM
柔佛州政府不满多个可疑的社交媒体账号，针对州内发展项目与公共设施，发帖抹黑中伤，因而向警方报案，并向大马通讯及多媒体委员会投诉。
《马新社》报道，柔佛州务大臣翁哈菲兹指出，此举旨在让当局调查这些账号的真伪、所散播的内容，以及背后是否有人蓄意串谋操作。
他表示，许多贴文的措辞与叙事如出一辙，不仅虚构存在耗资数亿令吉的项目，还点名一些来历蹊跷、令人生疑的公司。
他也点出，这批账号大多毫无追踪者。
柔佛州政府不满多个可疑的社交媒体账号，针对州内发展项目与公共设施，发帖抹黑中伤，因而向警方报案，并向大马通讯及多媒体委员会投诉。
《马新社》报道，柔佛州务大臣翁哈菲兹指出，此举旨在让当局调查这些账号的真伪、所散播的内容，以及背后是否有人蓄意串谋操作。
他表示，许多贴文的措辞与叙事如出一辙，不仅虚构存在耗资数亿令吉的项目，还点名一些来历蹊跷、令人生疑的公司。
他也点出，这批账号大多毫无追踪者。
翁哈菲兹在面子书贴文说，“我希望当局能对这些账号持有人采取适当行动。”
柔政府向来重视民意
他强调，州政府对民众的反馈、批评及投诉向来持开放态度。
“每项投诉我们都会审视并采取行动。但若有人蓄意利用假账号捏造是非、散播假消息来煽动民心，我们绝不姑息。”
翁哈菲兹也期许在选举季节，各方能秉持成熟且负责任的政治风范。
他认为，无论对任何课题有意见分歧、批评或异议，都不应成为造谣诽谤、误导民众的借口。
同时，他也劝请民众保持警惕，在轻信或转发任何消息前务必先行核实。
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