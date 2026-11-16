柔佛州政府不满多个可疑的社交媒体账号，针对州内发展项目与公共设施，发帖抹黑中伤，因而向警方报案，并向大马通讯及多媒体委员会投诉。

《马新社》报道，柔佛州务大臣翁哈菲兹指出，此举旨在让当局调查这些账号的真伪、所散播的内容，以及背后是否有人蓄意串谋操作。

他表示，许多贴文的措辞与叙事如出一辙，不仅虚构存在耗资数亿令吉的项目，还点名一些来历蹊跷、令人生疑的公司。

他也点出，这批账号大多毫无追踪者。