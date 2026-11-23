阿都拉勿捍卫庞大行政阵容，强调切合甲州需求
刊载: Nov 23, 2026 3:18 PM
甲州在朝议员全数受委官职惹议，首长阿都拉勿出面捍卫是项安排，辩称这是符合马六甲需要的政府架构。
甲州政府共设有1名首长、10名行政议员、12名副行政议员，意味着国阵—国盟24名当选议员当中，有多达23人出任行政职，而唯一未入阁的宏愿党望万州议员雅兹，他是副议长。
后座议员预计将由官委议员填补。
《马新社》引述阿都拉勿说法，“我很清楚自己在做什么，这套政府架构切合马六甲的需要。”
甲州在朝议员全数受委官职惹议，首长阿都拉勿出面捍卫是项安排，辩称这是符合马六甲需要的政府架构。
甲州政府共设有1名首长、10名行政议员、12名副行政议员，意味着国阵—国盟24名当选议员当中，有多达23人出任行政职，而唯一未入阁的宏愿党望万州议员雅兹，他是副议长。
后座议员预计将由官委议员填补。
《马新社》引述阿都拉勿说法，“我很清楚自己在做什么，这套政府架构切合马六甲的需要。”
“我们没有花很多钱，开销跟以往一样。”
此前，外界抨击甲州政府阵容与州属规模不相称，更有不少网民将之与雪州政府作比较。
批评者质疑，如此庞大的行政团队会耗费纳税人多少公帑。
马六甲于2013年首设副行政议员，惟希盟2018年执政马六甲后废除了这项安排。
不过，阿都拉勿2023年重新恢复副行政议员职，并将其中两个名额分配给获吸纳进入州政府的希盟议员。
阿都拉勿今日向媒体解释，委任副行政议员旨在协助行政议员更高效地履行职务。
他说，这也是为了兑现其承诺，确保马六甲民众享有最优质的政府服务。
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