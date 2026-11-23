甲州在朝议员全数受委官职惹议，首长阿都拉勿出面捍卫是项安排，辩称这是符合马六甲需要的政府架构。

甲州政府共设有1名首长、10名行政议员、12名副行政议员，意味着国阵—国盟24名当选议员当中，有多达23人出任行政职，而唯一未入阁的宏愿党望万州议员雅兹，他是副议长。

后座议员预计将由官委议员填补。

《马新社》引述阿都拉勿说法，“我很清楚自己在做什么，这套政府架构切合马六甲的需要。”