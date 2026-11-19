10名马六甲州议员今日在州元首莫哈末阿里面前宣誓就任行政议员，其中包括5名新面孔，各党名额分别为巫统7人、马华、伊党和国大党各1人。

宣誓就职、效忠及守秘仪式是于下午2点45分，在甲州元首办事处大礼堂举行。

出席者包括甲州元首夫人阿丝玛、首席部长阿都拉勿及夫人祖丽雅。

根据《马新社》阿都拉勿在宣誓仪式结束后说，新面孔包括掌管教育、高教及技职教育的阿依摩力州议员礼端（Ridhwan bin Mohd Ali），以及吉里望州议员林万锋（卫生及人力资本）和牙力州议员纳达拉惹（青年、体育及非政府组织）。



