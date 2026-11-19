甲行政议员宣誓就职：林万锋入阁，伊党获一名额
10名马六甲州议员今日在州元首莫哈末阿里面前宣誓就任行政议员，其中包括5名新面孔，各党名额分别为巫统7人、马华、伊党和国大党各1人。
宣誓就职、效忠及守秘仪式是于下午2点45分，在甲州元首办事处大礼堂举行。
出席者包括甲州元首夫人阿丝玛、首席部长阿都拉勿及夫人祖丽雅。
根据《马新社》阿都拉勿在宣誓仪式结束后说，新面孔包括掌管教育、高教及技职教育的阿依摩力州议员礼端（Ridhwan bin Mohd Ali），以及吉里望州议员林万锋（卫生及人力资本）和牙力州议员纳达拉惹（青年、体育及非政府组织）。
10名马六甲州议员今日在州元首莫哈末阿里面前宣誓就任行政议员，其中包括5名新面孔，各党名额分别为巫统7人、马华、伊党和国大党各1人。
宣誓就职、效忠及守秘仪式是于下午2点45分，在甲州元首办事处大礼堂举行。
出席者包括甲州元首夫人阿丝玛、首席部长阿都拉勿及夫人祖丽雅。
根据《马新社》阿都拉勿在宣誓仪式结束后说，新面孔包括掌管教育、高教及技职教育的阿依摩力州议员礼端（Ridhwan bin Mohd Ali），以及吉里望州议员林万锋（卫生及人力资本）和牙力州议员纳达拉惹（青年、体育及非政府组织）。
“此外，还有霖州议员凯蒂拉（妇女、家庭及社会），以及武吉加迪州议员礼祖安（农业、环境及灾害管理）。”
艾科玛等5人留任
阿都拉勿指出，5名原任行政议员获留任，其中包括万里茂州议员艾科玛（科学、科技、创新及数码通讯）、双溪乌浪州议员莱依斯（宗教、企业发展、合作社及生活成本），以及直落垵州议员阿都拉砂（房屋、地方政府及乡村发展）。
“获留任的还有亚沙汉州议员法益鲁（旅游、文物、文化及团结），以及阿依利茂州议员哈密基础设施、交通及公用事业）。
“我则掌管经济规划、财政、土地、投资及工业事务。”
根据资料，林万锋、礼端及纳达拉惹分别来自马华、伊党和国大党，其余7名行政议员皆是巫统代表。
宏愿党获副议长职
另一方面，阿都拉勿指出，两名州议员受委为掌管经济规划、财政、土地、投资及工业事务的副行政议员，分别是鲁容州议员诺西奥米（特别事务），以及马接再也州议员魏喜森（投资及工业）。
他说，文庙州议员阿末诺阿兹里受委为掌管科学、科技、创新及数码通讯事务的副行政议员，以及另两名受委为副行政议员的是林鲁州议员阿都哈津（宗教、企业发展、合作社及生活成本）和榴梿洞葛州议员慕斯达化（基础设施、交通及公用事业）。
“（其他受委的副行政议员是）彭加兰峇都州议员希迪爱莎（妇女、家庭及社会）、瓜拉宁宜州议员罗斯里（农业、环境及灾害管理），以及双溪南眉州议员杰立（房屋、地方政府及乡村发展）。
“实甘州议员阿兹曼（旅游、文物、文化及团结）、班台昆罗州议员杜敏娜（教育、高教及技职教育）、打坡南宁州议员祖吉费里（卫生及人力资本），以及巴也隆布州议员拉菲阿末（青年、体育及非政府组织）。”
他也宣布，宏愿党的望万州议员莫哈末雅兹受委为甲州议会副议长，议长人选将在稍后敲定。
在上周六的第16届马六甲州选举，国阵与国盟在竞逐的28席中囊括24席，从而组成州政府。
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