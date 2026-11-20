标题党总部

在“马来人大团结”的选举氛围下，希盟在马六甲州选的整体马来支持率估计只有8.3%，但行动党两名原任州议员郭子毅与谢守钦，却分别在爱极乐及格西当取得估计超过20%的马来票。

默迪卡民调中心资深研究员李泰德认为，两人的成绩显示，即使希盟整体处于劣势，原任议员仍可能凭借地方服务及个人口碑，争取跨族群选票。

他日前做客《当今大马》播客节目“标题党总部”时指出，根据他的推算，郭子毅取得约22%至25%的马来支持，谢守钦则约为20.5%，其中郭子毅就达到希盟全州水平的约三倍。

“这是候选人自己的选票，而不是政党的选票。”

他形容，爱极乐的成绩反映了“郭子毅效应”，因为当地部分马来选民把“马来人大团结”的诉求放在次要位置，转而根据原任议员过去的表现投票。

李泰德是取得爱极乐与格西当的投票区数据后，再以选举结果与投票率估算他们的得票率。

马来投票率约77%，华裔约58%至60%

李泰德指出，本次甲州选竞选气氛初期虽然冷淡，最终投票率仍超过71%，与竞选气氛较热烈的森美兰州选相差不到一个百分点。

他说，选民在竞选初期与中段没有出席政治讲座或公开表态，不一定意味着他们不再关注政治，也可能是早已决定如何投票。

不过，若进一步细看投票率，不同族群之间有颇大的分别。

李泰德估算，撇开提前投票及邮寄选票，仅观察普通选民，马来选民投票率约为77%，华裔则约58%至60%，相差约17至19个百分点。

他解释，巫统与伊党的基层网络及催票能力较强，而城乡差异也影响动员效果；相比需要从外地回乡的游子，老牌马来政党较容易动员仍住在家乡的选民。

他观察到，即使同属马来选民，城市地区的投票率也可能低于乡区，因此不能只从族群因素解释差距。

至于华裔投票率偏低，他认为，州选与全国大选的重要性不同，加上回乡涉及时间及金钱成本，都会影响投票意愿。

他表示，本次投票日前一周适逢屠妖节连假，部分游子可能已经返乡，未必愿意连续两周往返。

然而，他预期，若来到决定中央政权的全国大选，华裔投票意愿可能回升，投票率或达到约75%。

希盟马来支持下滑，华裔票近九成

在政党支持方面，李泰德估算，国阵与国盟合计取得84.4%的马来支持，接近他估算两者在2022年大选合计获得的约85%。

他据此判断，两大阵营本次的选票整合程度，或选票转移接近完美。

相较之下，他估算希盟马来支持率由2022年的13.7%，降至本次的8.3%，减少5.4个百分点。

他认为，这反映希盟执政后，部分马来支持者因不满而流失。

华裔方面，他估算希盟仍获约89%至90%的支持，比2022年大选约92%略低。

必须提到的是，这只涉及有出来投票的华裔选民，仍无法掩盖华裔投票率偏低的事实。

李泰德也推算，国阵与国盟本次州选的华裔支持率约为3.2%。

他分析，华裔即使对希盟政府有所怨言，面对“马来人大团结”的政治动员，仍可能继续支持希盟。

同心党支持以华裔居多

不过，他估算，部分华裔抗议票流向同心党。

他以怡力及哥打拉沙马那为例指出，同心党分别取得约9.9%及7.4%的总得票率。

他认为，在这些华裔占多数、希盟优势较大的选区，部分选民可能认为分票不至于让国阵或国盟胜出，因此较放心地通过支持其他政党表达对希盟的不满。

由于同心党只竞选16席，不能把其上阵选区的支持情况直接当作全州支持率。

但李泰德初步判断，同心党的选票以华裔票居多，而马来支持率应低于5%，未来若要扩大基本盘，不能只依靠原本支持希盟的选民。

印裔支持可能五五开

李泰德也留意到希盟印裔支持流失的情况。他表示，马六甲印裔选民分布使相关估算较森美兰困难，但初步判断，希盟与国阵、国盟本次可能各获约一半的印裔支持。

他指出，按其对上一场选举的估算，希盟在马六甲曾获约75%至80%的印裔支持，本次若降至约50%，意味着流失约25至30个百分点。

他认为，这延续了此前柔佛及森美兰选举所见的趋势，背后涉及印裔选民认为希盟没有有效回应其诉求。若类似流失在全国出现，可能影响希盟多个国会议席的选情。

郭谢服务口碑助胜选

尽管希盟整体马来支持偏低，郭子毅及谢守钦的表现，却让李泰德看到原任者优势的作用。

他指出，郭子毅以5604张多张多数票守住爱极乐，谢守钦也以9352多张多数票保住格西当。

他判断，两人在巩固原有华裔支持之外，也取得明显高于希盟全州水平的马来支持。

他认为，当选民厌倦政党恶斗，候选人及原任议员的素质可能成为更重要的考量。对曾经获得议员协助的选民而言，实际服务经验有助于跨越对政党的成见。

“过去‘靠着风’，还是靠着党徽来胜选，那个时间可能已经过去了。”

他说，这也是希盟候选人及原任议员需要吸取的启示——当全国政治形势不利，地方经营仍可能帮助候选人争取额外支持。

不过，原任者身份并非胜选保证。他举例，诚信党副主席阿德里就在武吉卡迪失守。

根据2022年大选选票在该州席范围内的分布，国阵与国盟合计已占约六成，希盟约四成。两股对手合流后，希盟需要从对方阵营争取相当数量的选票，才能扭转局势。然而，阿德里最终败走武吉卡迪。

蓝军爱极乐动员较弱

除了候选人因素，李泰德认为，爱极乐的投票率与对手动员情况，也有助于解释郭子毅（上图）的胜利。

他估算，爱极乐马来投票率约为73%至75%，低于全州约77%的水平。他指出，爱极乐属于城市选区，基层动员方式与甘榜不同，而本次代表国盟上阵的是民政党，巫统与伊党都没有派出自己的候选人。

他判断，这种情况下，友党的资源可能优先投向各自参选、较有胜算的选区，导致爱极乐动员力度较弱，其中伊党则可能把较多资源投入三个马来选区——武吉卡迪、巴也隆布及望万。

至于是否存在国阵或国盟内部刻意“扯后腿”，他表示，现有情况难以下此定论。

“但是是不是刻意的，很难说。”

他也提出，马华基层可能不满爱极乐交由民政党竞选，部分支持者因此没有投票，或转投其他政党。不过，这属于他对当地票源变化的解释，并非能够直接从选举成绩确认的个别选民流向。

守住四席未解希盟困局

对于希盟最终保住四席，李泰德认为，若以2022年大选各阵营选票在州席范围内的分布为比较基础，本次结果大致符合预期，并没有出现部分人选前担忧只剩两三席的情况。

但他指出，行动党守住的四席得票率均有下降。

他认为，郭子毅与谢守钦的成绩提供了地方服务争取跨族群支持的例子，但面对国阵与国盟选票整合，希盟在来届全国大选仍将承受压力，尤其是上届未以过半选票胜出的国会议席。



