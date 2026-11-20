标题党总部

巫统与伊党合作，在柔佛、森美兰及马六甲州选喜获三连胜，但默迪卡民调中心资深研究员李泰德认为，巫统也可能因此陷入被动，甚至“绑死了”的困局。

他分析，伊党先后在南马的柔佛、森美兰与马六甲选举中让步，协助巫统扩大胜算，接下来却可能要求巫统在全国大选的议席分配上回报，尤其涉及伊党势力较强的北马地区。

李泰德日前做客《当今大马》播客节目“标题党总部”时形容，从另一个角度看，巫统已经被合作关系“绑死了”。

“巫统在这边就有人情债了。”

他解释，巫统与伊党合作，出发点是政治生存，以及尽可能提高自身在三场州选的胜算，进而希望重新主导中央政权。

但他说，伊党也会利用此前的让步，增加下一阶段谈判的筹码。

合不合作陷入两难

李泰德表示，三场州选之后，马来选民普遍上支持“马来人大团结”，对两党继续合作已有期待。

他认为，若巫统接下来判断单独上阵更有利而拒绝与伊党继续合作，马来选民反而可能怪罪巫统分散马来选票，破坏“马来人大团结”。

但若巫统选择继续合作，同样涉及党内难题。

李泰德指出，若巫统以伊党在南马让步为由，而在北马对伊党投桃报李，北马的巫统诸侯与基层将质疑党中央让席。

他判断，若巫统主席阿末扎希决定大幅让出北马议席，可能引发党内反弹，甚至面对逼宫压力。

“阿末扎希要怎样去面对北马四州的巫统？”

李泰德分析，伊党从柔佛开始选择性避战，再到森美兰及马六甲与国阵协调上阵，既帮助双方赢得选举，也让巫统难以再拒绝与伊党合作。

“伊党这盘棋下得非常漂亮。”

霹彭提前选举也有风险

至于国阵是否可能通过霹雳与彭亨提前州选，进一步向首相安华施压，李泰德认为，这也会迫使当地巫统提早面对是否与伊党继续合作的选择。

他指出，伊党与国盟在2022年选举时，已接近夺下彭霹两州政权。若与之合作，巫统除了必须分享行政职位，也需承担国盟最终赢得更多议席、影响自身主导权的风险。

因此，他认为，霹雳与彭亨提前州选，未必符合巫统利益，反而可能让伊党进一步扩张。

李泰德预期，进入2027年，巫统目前借三场州选胜利向安华施压的优势，可能逐渐转为面对伊党谈判要求的被动局面。

他认为，巫统届时仍可能重新衡量单独上阵，或依靠希盟非马来选票争取胜选的路线，两党的全国大选合作仍有变数。

“到了明年过后，我相信伊党就开始展露它的真面目，反而你会看到的是巫统就开始处于被动的状态。”

“要合作的话，好像不可以。若不要合作，好像也不可以。”



