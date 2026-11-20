国阵虽宣称没打算跟国盟在大选合作，但随着在马六甲州选联手取得大胜，行动党前国会议员王建民仍认为，国阵与国盟在大选合作几乎已成定局。

然而，他表示，鉴于宏愿党和民政党在马六甲州选表现不佳，国阵可能在全国大选前重新检讨，之前决定将较具竞争力的混合区让给两党上阵的安排。

王建民指出，另一个值得关注的是，若无法拉拢砂盟和沙盟在2027年上半年撤回对联邦政府的支持，国阵会否进一步“试水温”解散霹雳及彭亨州议会，再与国盟合夺两州政权并排除希盟在外，以此施压希盟解散国会。

他是今天发文初步分析州选成绩，并简要探讨选举结果所带来的政治影响。

在武吉加迪发挥威力

谈到希盟，王建民分析说，其得票率从2021年的35.8%下滑至2026年的29%，跌幅接近7%（上图），部分是因为希盟在本届州选少竞选4个议席，另一部分原因则是希盟流失一些支持，转而流向赢得3.9%总票数的同心党。

反观，他指出，尽管国阵与国盟合计获得62.6%的选票，与2021年的62.7%相差不大，但这两大阵营未分散彼此选票，因此各席平均得票率有显著提高。

其中，国阵的平均得票率从2021年的41.3%增至2026年的69.6%，上升28.3%（下图）；国盟则从25.2%增至50.3%，上升25.1%。相比之下，希盟在所竞选议席中的平均得票率，从2021年的32.2%下滑至2026年的30.8%，下降1.4%。

王建民举例，国阵与国盟合作的威力就体现在武吉加迪，诚信党原任议员阿德里的得票率从2021年的41.6%跌至2026年的34.5%。相较之下，伊党候选人在2026年获得60.7%的选票，远高于2021年的22.7%。

巫华裔选投票率差20%

除了在整合选票方面发挥作用，王建民指出，国阵与国盟的合作成效也体现在投票率上。

他指出，2026年马六甲州选的投票率为71.8%，高于2021年冠病疫情期间的64.6%，但低于2022年全国大选的79.2%。而他估计，本次州选马来和华裔选民的投票率差距接近20%，分别为78%及59%。相比之下，2021年的差距只有10%，当时马来选民投票率为68%，华裔选民则为58%。

他认为在马来选民占63%，其中88%投票支持国阵的州属，这项投票率差距意味着国阵获得约10%的优势。

值得一的是，柔佛及森美兰州选也出现类似的不同族群投票率差距。

王建民指出，马来选民参与州选的积极程度明显高于华裔选民，这种趋势很可能延续至全国大选，尽管不同族群之间的投票率差距可能缩小。

他更分析说，部分华裔选民可能因为对希盟政府感到失望，而选择不出来投票。

希盟仍获逾九成华裔票

至于支持率，王建民指出，马六甲选民呈现明显的族群分化。大部分出来投票的华裔选民依然支持希盟，而马来选民则压倒性支持国阵与国盟。

其中，希盟获得约达95%的华裔票（下图），但在其竞选的24个议席中，马来选民支持率估计从2021年的11%下滑至2026年的9%。

与此同时，国阵在其竞选的23个议席中，估计获得88%的马来选票；国盟则在其竞选的5个议席中，估计获得84%的马来选票。

王建民认为这些估算进一步显示，国阵与国盟在马来选民之间具有高度的选票转移能力，而其在各族群的估计支持率，呈现出与柔佛及森美兰州选相似的趋势。

郭子毅靠数个因素获胜

与此同时，王建民认为，行动党不应为保住4个州议席感到欣慰，因为该党在竞选的7个议席，平均得票率比2021年减少了7.5%（下图）。

“得票率下滑可归因于华裔选民投票率降低、部分选票转投这些议席中的同心党，以及行动党和希盟流失马来选民支持。”

他举例，行动党2021年在彭加兰峇都和鲁容等混合区仅以微差败给国阵，但2026年国阵却取得明显优势。

至于行动党仍成功在“边缘选区”爱极乐州议席的胜出，王建民表示，郭子毅的表现值得肯定，毕竟该选区的人口结构已从2021年的马来选民41%、华裔49%、印裔8%，转变为2026年的马来选民44%、华裔46%、印裔8%，而郭子毅仍获得18%马来票，高于希盟在整个马六甲州仅9%的马来选民支持率。

然而，他提醒，郭子毅如今的总得票率为55%，却是行动党过去5届在该议席的最低得票率（下图）。

“郭子毅也受惠于警方的提前投票，85%选票投给了他，为他带来约500张的优势选票。这是他在2021年州选时未曾获得的优势，而如果希盟不再执政，或不再掌管内政部，这种情况在下一届州选中未必会重演。”

“事实上，他获得的马来选票比例已从2021年的19%微降至18%。”

不仅如此，王建民表示，郭子毅也受惠于对手是民政党的候选人，对方知名度不高，也缺乏地方组织资源。

无论如何，他相信，相对受欢迎且勤奋耕耘的行动党原任议员，在抵御“蓝潮”方面处于较有利的位置，而马华与民政党之间的议席分配，以及双方各自派出的候选人，将影响行动党在其他州属保住混合选区的能力。

土团党式微，同心党表现不俗

此外，王建民指出，土团党正失去政治影响力，同心党则逐渐累积政治势头，尽管步伐缓慢。

他分析说，土团党失去了2021年赢得的两个议席，即双溪乌浪及望万，分别只获得9.7%及11.5%的选票。而唯一成功保住按柜金的班台昆罗，土团党在该议席派出已退休的前卫生部高级官员阿斯马（Asmah Samat）上阵。

他相信，土团党的表现将进一步降低希盟在来届大选前与该党达成选举合作协议的意愿。

至于同心党，王建民认为该党表现不俗，在望万州议席获得22.5%的选票，甚至高于土团党候选人，显示原本的希盟选民倾向转而支持同心党，而非土团党。

“同心党领袖拉菲兹充分利用政治讲座猛烈抨击希盟，包括行动党。在一个更着重全国课题的大选中，同心党正为自己创造条件，以争取更多原本支持希盟的选票。”

