首相安华重申政府打贪的决心，绝不包庇任何涉贪受查或被控的人。

他说，各方必须尊重法治原则，大马反贪会也须享有独立调查的自由，不受利益相关者干预。

《马新社》报道，安华举例说，他的前高级政治秘书三苏依斯干达之前也因涉贪被控，但他从未介入干预。

“你们想想，身边亲信遭到调查，我自然会过问事情的来龙去脉。”

“他向我说明原委后，我表明不会插手，结果他便被控上庭。过去可曾发生过这种事？从来没有。我的内阁同僚都清楚，我绝不会袒护（涉贪者）。”

安华昨晚在《国家对话》节目中，受询及贪腐权贵是否享有特别待遇时，阐明上述立场。

灌输年轻人廉正价值

安华形容贪污在大马积重难返，需要各方秉持决心与坚定态度持续打击，包括从小培养年轻一代的廉正意识。

他指出，贪污在体制内根深蒂固，打贪绝非易事，但政府必须继续采取严厉行动，不以讨好大众为首要考量。

“在我看来，国内的贪污问题根深蒂固，我接手时面对的正是这样的残局。因此，我们必须坚守立场、继续推进改革，至于是否讨喜，那只是次要考量。”

他说，打贪的挑战显然比预期严峻，因此必须及早向民众，尤其是年轻一代，灌输廉正的重要。

他指出，青年是国家的希望，肩负着推动变革、守护大马未来的重任。

有鉴于此，安华说，他积极透过各类活动走入青年群体，包括到高等学府与学生交流，期盼他们树立以廉正为核心的理想。

“这是为了让他们怀抱理想，因为青年正是我们的希望。只要能让Z世代和Y世代充满信心，国家的未来便更有保障，这就是我的期许。”



