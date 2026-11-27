下午4点47分更新

彭州大臣旺罗斯迪向伊党喊话，指称伊党若真心实意要在彭亨合作，就该“送上聘礼”（menghantar tanda）以表达诚意。

旺罗斯迪也是彭州国阵主席，今日是在彭州议会为财案辩论作总结时，以班顿传达上述立场。

而在此前，议会反对党领袖端依布拉欣同样是以班顿，表达伊党的合作意愿。

旺罗斯迪念道：

“Pinang muda di dalam dulang, （盘中嫩槟榔）

Sekapur sirih pembuka bicara; （一口蒌叶开话匣）

Adat dijaga sebelum meminang, （提亲之前守古礼）

Merisiklah dulu hantarlah tanda. （先去探亲再下聘）

Pandang atas nampak biru, （抬头望去一片蓝）

Pandang bawah pun nampak biru, （低头看去还是蓝）

Pandang kanan nampak macam nak bertemu, （向右瞧着似要合）

Tapi bila pandang kiri nampak keliru.” （向左看去却犯难）

旺罗斯迪表示，从议会内氛围来看，主导国盟的伊党似乎有意合作，但议会外的情况，却给人截然不同的解读。

他在念完班顿后说道，“在议会外，他们看起来好像不想做朋友。”

彭州伊党早前表明，无意喊停自2022年9月启动的巡回活动“伊党领航彭亨”（PAS Teraju Pahang）。

尽管国盟与国阵此前在柔佛、森美兰、马六甲选举皆达成了选举默契，惟两阵营在彭亨的合作事宜迄今仍未拍板定案。

去年10月，伊党与国盟更是将巡回活动的高潮场次，办在旺罗斯迪的选区哲莱，名唤“震撼哲莱”（Hogoh Jelai）。

活动当时也同步推介彭州伊党与国盟的竞选机关。

质疑伊党合作诚意

旺罗斯迪质疑伊党的诚意，指出伊党一方面多次声称要团结穆斯林，另一方面却照旧推动旨在边缘巫统与国阵的活动。

他举例，仍在持续举办的巡回活动便是明证。

他说，这种情况不仅让国阵领导层感到困惑，连基层党员也无所适从。

“连我们的基层都在问，’这该怎么回答？’”

“这就是目前的情况——上边是蓝、右边也是蓝，但下边碰头时却让人一头雾水。”

端依布拉欣随后起身回应，建议双方稍后在议会厅外再作商议。

“基层的话别放心上”

端依布拉欣事后召开记者会，声明支持的言论未必能反映国盟的立场。

“别把基层的言论放在心上。”

“稍微调侃打趣，气氛才轻松。”

此前，端依布拉欣周一结束财案辩论时，曾吟诵两段班顿，颇有探口风的意味。

“Mendongak ke langit nampak biru, （仰望长空一片蓝）

Merenung ke bumi nampak hijau; （俯瞰大地满眼绿）

Apa makna negara maju, （先进国家有何义）

Tanpa taqwa semuanya akan jadi kacau,” （若失虔敬终成乱）

“Satu, dua, tiga, empat, （一、二、三、四）

Bila pula Pahang nak berpakat; （彭亨何时来结盟）

Rakyat menanti penuh semangat, （百姓满怀热忱等）

Semoga Pahang terus berkat.” （祈愿彭亨永蒙恩）