行动党秘书长陆兆福指出，随着国阵和国盟整合选票的策略日渐奏效，行动党必须拿出更有创意、更大胆的对策。

他直言，近期几场州选成绩不尽理想，全党上下乃至领导层都应引以为戒，切勿安于现状、掉以轻心。

“他们将两个联盟的选票合二为一，不论政绩如何，只是一味操弄情绪，目的只有一个，就是不让行动党入阁。无论喜欢与否，这套情绪牌确实奏效，马六甲和森美兰两场州选尤其明显。”

“这就是眼前的政治操弄，我们必须认清局势，看透本质，并拟定对策迎战。”

《马新社》报道，他今天在沙亚南为雪州行动党代表大会主持开幕时，如此表示。

雪希盟面临严峻考验

陆兆福也揭露，某些政党的党员和支持者正设法更换投票选区，借此集中选票，企图推翻希盟的雪州政权。

“这是对手早有预谋的策略，也是雪州希盟面临的严峻考验。我们必须理清方向、全力向前，更要争取雪州选民的认同，让他们相信希盟才是继续执政的最佳选择。”

他强调，拟定任何策略都须考量各选区的实际实力与选情变化。

他也警告，来届大选若守不住雪州，希盟不仅会失去执政权，自2008年以来的施政成果也将付诸东流。

黄思汉建议重划选区

另一方面，雪州行动党主席黄思汉指出，雪州各选区的选民人数悬殊，因此建议重新划分选区。

“以我所属的金銮州选区为例，选民多达13万4016人，反观双溪亚依斗哇（Sungai Air Tawar）州选区，选民仅有2万零336人。

“金銮的选民人数是双溪亚依斗哇的六倍有余，因此雪州议席非增加不可。人口既然增长，民意代表的人数也须相应增加。”



